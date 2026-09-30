U Modriči obilježeno 19 godina od smrti Milana Jelića

U Modriči je obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića.

Izvor: Srna/Biljana Samardžija

U Modriči je danas obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića za koga je istaknuto da će ostati simbol predanosti i patriotizma.

Na gradskom groblju vijence su položili članovi porodice, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, predstavnici opštine Modriča, udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

Istaknuto je da je Jelić bio jedna od najistaknutijih i najzaslužnijih ličnosti u novijoj istoriji Republike Srpske.

Naglašeno je da je njegov život obilježila i ogromna ljubav prema sportu i prema mladima i da je kroz svoju angažovanost u sportskim organizacijama ostavio dubok pečat.

Na inicijativu Milana Jelića osnovana je i Fondacija predsjednika Republike Srpske koja omogućava najtalentovanijim studentima iz Srpske da se usavršavaju na prestižnim svjetskim univerzitetima. U njegovu čast fondacija od 2011. godine nosi ime "dr Milan Jelić".

"Milan Jelić će zauvijek ostati simbol predanosti i patriotizma", istaknuto je danas u Modriči.

Milan Jelić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. godine.

Jelić je bio univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik.