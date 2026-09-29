Mještani Kočićevog vijenca protiv izmjena regulacionog plana: Traže brisanje nove stambene izgradnje

"Proglas protiv uništenja naselja Kočićev vijenac", javni skup stanovnika ove banjalučke mjesne zajednice, održan je večeras, 29. septembra, sa početkom u 18 časova.

Izvor: Grad Banjaluka

Cilj skupa bio je iskazivanje nezadovoljstva stanara MZ Kočićev vijenac Nacrtom izmjene Regulacionog plana "Jug 7", koji obuhvata prostor između ulica Omladinska, Duška Koščice, Đure Đakovića i Radoja Domanovića.

Ovom izmjenom planirana je izgradnja oko 370 novih stanova i useljavanje više od 1.000 novih stanara, a pretpostavlja se da bi to donijelo i više od 500 novih automobila, objavile su Nezavisne novine.

"Gradske vlasti imaju u planu izmjenu ovog naselja tako što će na prostor već naseljen sa više od hiljadu stanovnika izgraditi nove stambene objekte, u koje će se useliti dodatnih hiljadu stanara. To će napraviti haos u našem svakodnevnom životu. Naša djeca nemaju dovoljno prostora za igru i obrazovanje, dok mi odrasli imamo poteškoće u snalaženju kroz lavirint saobraćajnica u ovom naselju", kazao je za medije Jugoslav Kaurin, predstavnik nezadovoljnih stanara MZ Kočićev vijenac.

Kaurin je dodao da se, prema mišljenju okupljenih, ne obraća dovoljno pažnje na potrebe stanovnika koji već žive u ovom banjalučkom naselju.

"Trenutno je prioritet rješavanje problema i sanacija postojeće infrastrukture, a ne bi bilo loše organizovati i izgradnju podzemne garaže. Zanemarivanje ovih problema pravda se nekakvim pravilnicima, navodno zastarjelim. Smatramo da je uloga izabranih predstavnika između ostalog upravo i izmjena zastarjelih pravilnika, te omogućavanje savremenih uslova života stanovnicima Banjaluke", kazao je Kaurin.

Okupljeni su ponovili svoje zahtjeve, među kojima su brisanje planirane stambeno-poslovne izgradnje iz prijedloga izmjene Regulacionog plana "Jug 7", kao i javno izjašnjavanje odbornika Skupštine grada Banjaluka o ovom pitanju.

"Od odbornika tražimo pismeno izjašnjenje, za koje imaju 48 sati. Time će pokazati da su predstavnici građana koji su ih birali, a izostanak njihovog oglašavanja smatraćemo njihovom nezainteresovanošću, što će, naravno, biti i jasna poruka biračima", zaključio je Kaurin.

(Nezavisne novine/Mondo)