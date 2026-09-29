Gost napustio hotel u Banjaluci bez plaćanja računa, policija ga uhapsila

Policija u Banjaluci uhapsila je državljanina Srbije zbog sumnje da je napustio hotel bez plaćanja troškova korištenja usluga.

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Policija u Banjaluci uhapsila je državljanina Srbije I. Đ. zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevara, nakon što je prijavljeno da je napustio hotel bez izmirivanja troškova.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je radnica hotela juče prijavila da je I. Đ. bio gost, ali da je napustio objekat, a da nije platio korištene hotelske usluge.

O svemu je obaviještena Služba za poslove sa strancima - Terenski centar Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv I. Đ. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka o počinjenom krivičnom djelu.

Uhapšen i Banjalučanin za kojim je bila raspisana potjernica

Policija je juče uhapsila i N. S. iz Banjaluke, za kojim je po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci bila raspisana potraga - Centralna potjernica, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

N. S. je predat službenicima Okružnog centra Sudske policije Banjaluka.

Policijski službenici uhapsili su juče i D. B. iz Banjaluke zbog prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

On je prilikom kontrole vozila odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

O tome je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci - Odjeljenje za prekršaje.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano ukupno sedam krivičnih djela, jedno narušavanje javnog reda i mira i 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila tjelesne povrede.