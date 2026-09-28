Burna noć u Banjaluci: Slovenci se potukli u hotelu, Banjalučanin se sukobio sa maloljetnikom

Banjalučka policija uhapsila je pet osoba zbog dvije odvojene tuče pod dejstvom alkohola, među kojima su četiri državljanina Slovenije koja su se potukla u hotelu, te jedan Banjalučanin koji se sukobio sa maloljetnikom, saopšteno je iz PU Banjaluka.

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Prvi incident prijavljen je juče oko 00.10 časova, kada su četiri državljanina Slovenije narušila javni red i mir međusobnom tučom u jednom hotelu u Banjaluci.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode lica Ž.J., A.A., A.D. i B.L, svi iz Slovenije, zbog počinjenih prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica Ž.J. utvrđeno je prisustvo od 1,81 g/kg, kod lica A.A. prisustvo od 1,47 g/kg, kod lica A.D. prisustvo od 0,74 g/kg i kod lica B.L. prisustvo od 1,14 g/kg alkohola u organizmu", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.

Navedenim osobama uručeni su prekršajni nalozi, a o događaju je obaviještena i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.

Tri sata kasnije, oko 03.10 časova, policajci su tokom obavljanja redovnih poslova uočili još jedno narušavanje javnog reda i мира, te utvrdili da je došlo do međusobne tuče Banjalučanina D.G. i jednog maloljetnika iz ovog grada, nakon čega je D.G. uhapšen i uručen mu je prekršajni nalog.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica D.G. utvrđeno je prisustvo od 1,78 g/kg alkohola u organizmu. Kod maloljetnog lica je utvrđeno prisustvo od 0,91 g/kg alkohola u organizmu i protiv njega slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru", naveli su iz policije.

Iz PU Banjaluka dodaju da su sve mjere i radnje prema maloljetniku preduzete u prisustvu roditelja, protiv kojeg takođe slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 27. Zakona o javnom redu i miru. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.