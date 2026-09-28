Incident u ugostiteljskom objektu u Tesliću: Pijan sjekirom uništavao inventar, lakše povrijeđen policajac

Teslićka policija uhapsila je L.K. iz ovog grada nakon što je u alkoholisanom stanju sjekirom uništavao inventar u jednom ugostiteljskom objektu, pri čemu je prilikom hapšenja lakše povrijeđen i jedan policajac, saopšteno je iz PU Doboj.

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Policijskoj stanici Teslić prijavljeno je 26. septembra oko 21.45 časova da jedno lice u ugostiteljskom objektu na području ovog grada sjekirom uništava inventar, nakon čega je policija odmah izašla na teren i osumnjičenog uhapsila zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje.

"Postupajući po prijavi, policijski službenici su na licu mjesta zatekli lice inicijala L.K. sa sjekirom u rukama, koje je pokušalo da se udalji sa lica mjesta i oglušilo se o zakonito izdato naređenje da se zaustavi, nakon čega je sustignuto i lišeno slobode", navodi se u saopštenju Policijske uprave Doboj.

Tokom intervencije povrijeđeni su i osumnjičeni i policajac, a utvrđeno je da je uhapšeni bio u teškom pijanom stanju.

"Prilikom lišenja slobode lice inicijala L.K. i jedan policijski službenik zadobili su lake tjelesne povrede, a kod lica inicijala L.K. je izvršenim alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu od 2,49 g/kg", precizirali su iz policije.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.