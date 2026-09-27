Dodik nakon Vučićeve ostavke: "Srbija je danas jača nego ikada"

Milorad Dodik poručio je da Aleksandar Vučić ima njegovu punu podršku nakon ostavke na mjesto predsjednika Srbije i ocijenio da je Srbija danas jača nego ikada.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Aleksandar Vučić, koji je večeras podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, ima njegovu punu podršku, ocjenjujući da je tokom njegovog mandata Srbija ekonomski ojačala i zauzela važnije mjesto na međunarodnoj sceni.

"Srbija je danas jača nego ikada. I ostaće na pravom putu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da je Srbija pod Vučićevim vođstvom, kako je ocijenio, doživjela ekonomski preporod i međunarodnu afirmaciju, te postala poštovan i uvažen partner.

Prema njegovim riječima, Vučić je najzaslužniji za povratak Srbije na poziciju najvažnije i najrazvijenije države regiona.

"Izgradila je stotine kilometara auto-puteva, otvorene su brojne fabrike, značajno je podignut životni standard građana. Aleksandar Vučić je dočekan u Bijeloj kući, Kremlju, Pekingu, Briselu, Parizu, Rimu i na svim drugim svjetskim adresama", naveo je Dodik.

On je istakao i da je Vučić, kako tvrdi, jačao kulturu sjećanja, nije "saginjao glavu ni pred kim" i nije dozvolio da se Srbija stidi onoga što jeste.

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Dodik o odnosima Srbije i Srpske

Dodik je ocijenio da odnosi Srbije i Republike Srpske nikada nisu bili na višem nivou.

"Imali smo puno razumijevanje i nikada sporenje o važnim nacionalnim pitanjima", poručio je Dodik.

Govoreći o Vučićevoj odluci da podnese ostavku, Dodik je naveo da je predsjednik Srbije, uprkos onome što opisuje kao kampanje protiv njega, pritiske i napade na njegovu porodicu, izabrao demokratski put.

"Bira narod. Bira da se argumenti odmjere na izborima. Njegovi oponenti debatu odbijaju - on je traži. Njegovi oponenti se kriju - on izlazi na crtu. To je razlika između lidera i onih koji to nikada neće biti", rekao je Dodik.

On je Vučićevu odluku nazvao odgovornom i državničkom.

"Podnosi ostavku na mjesto predsjednika i stavlja svoj mandat na sud narodu - u najboljoj slobodarskoj tradiciji srpskog naroda, koji jedini ima pravo da bude isključivi sudija budućnosti Srbije. Vučić ne bježi od odgovornosti - on je predaje onima kojima jedino i pripada - narodu", istakao je Dodik.