Milorad Dodik poručio je da Aleksandar Vučić ima njegovu punu podršku nakon ostavke na mjesto predsjednika Srbije i ocijenio da je Srbija danas jača nego ikada.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Aleksandar Vučić, koji je večeras podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, ima njegovu punu podršku, ocjenjujući da je tokom njegovog mandata Srbija ekonomski ojačala i zauzela važnije mjesto na međunarodnoj sceni.
"Srbija je danas jača nego ikada. I ostaće na pravom putu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Dodik je naveo da je Srbija pod Vučićevim vođstvom, kako je ocijenio, doživjela ekonomski preporod i međunarodnu afirmaciju, te postala poštovan i uvažen partner.
Prema njegovim riječima, Vučić je najzaslužniji za povratak Srbije na poziciju najvažnije i najrazvijenije države regiona.
"Izgradila je stotine kilometara auto-puteva, otvorene su brojne fabrike, značajno je podignut životni standard građana. Aleksandar Vučić je dočekan u Bijeloj kući, Kremlju, Pekingu, Briselu, Parizu, Rimu i na svim drugim svjetskim adresama", naveo je Dodik.
On je istakao i da je Vučić, kako tvrdi, jačao kulturu sjećanja, nije "saginjao glavu ni pred kim" i nije dozvolio da se Srbija stidi onoga što jeste.
Dodik nakon Vučićeve ostavke: "Srbija je danas jača nego ikada"
Dodik o odnosima Srbije i Srpske
Dodik je ocijenio da odnosi Srbije i Republike Srpske nikada nisu bili na višem nivou.
"Imali smo puno razumijevanje i nikada sporenje o važnim nacionalnim pitanjima", poručio je Dodik.
Govoreći o Vučićevoj odluci da podnese ostavku, Dodik je naveo da je predsjednik Srbije, uprkos onome što opisuje kao kampanje protiv njega, pritiske i napade na njegovu porodicu, izabrao demokratski put.
"Bira narod. Bira da se argumenti odmjere na izborima. Njegovi oponenti debatu odbijaju - on je traži. Njegovi oponenti se kriju - on izlazi na crtu. To je razlika između lidera i onih koji to nikada neće biti", rekao je Dodik.
On je Vučićevu odluku nazvao odgovornom i državničkom.
"Podnosi ostavku na mjesto predsjednika i stavlja svoj mandat na sud narodu - u najboljoj slobodarskoj tradiciji srpskog naroda, koji jedini ima pravo da bude isključivi sudija budućnosti Srbije. Vučić ne bježi od odgovornosti - on je predaje onima kojima jedino i pripada - narodu", istakao je Dodik.