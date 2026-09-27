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Bankok pod vodom: Hiljade ljudi u skloništima, pogođeno 52.000 domaćinstava

Bankok pod vodom: Hiljade ljudi u skloništima, pogođeno 52.000 domaćinstava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor MONDO/Srna
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Obilne kiše izazvale su velike poplave u Bankoku. Skoro 4.900 ljudi evakuisano je u skloništa, a pogođeno je oko 52.000 domaćinstava.

poplava u Bankoku Izvor: Chanakarn Laosarakham / AFP / Profimedia

Bankok se suočava sa velikim poplavama nakon nekoliko dana obilnih padavina, zbog kojih je gotovo 4.900 ljudi evakuisano u privremena skloništa, dok je oko 52.000 domaćinstava pogođeno poplavama.

Vlasti su proglasile stanje katastrofe na području cijele prijestonice, odnosno u svih 50 okruga Bankoka, nakon što su poplavljene kuće, poslovni objekti i brojne saobraćajnice.

U pojedinim dijelovima grada između 24. i 27. septembra palo je više od 330 milimetara kiše, prema podacima meteorološke službe. Padavine su počele u četvrtak i nastavile se tokom nekoliko dana, dok su kanali dostigli kritične nivoe, otežavajući odvodnjavanje.

Hiljade ljudi u skloništima

Prema podacima Gradske uprave Bankoka, gotovo 4.900 stanovnika do nedjelje je evakuisano u skloništa. Broj evakuisanih porastao je u odnosu na subotu, kada je bilo oko 4.200 ljudi u privremenim smještajima.

Poplave su pogodile oko 52.000 domaćinstava, a voda je ušla u brojne kuće i prodavnice. Na pojedinim mjestima građani su kroz vodu pokušavali da iznesu stvari iz svojih domova, dok su pojedine saobraćajnice ostale neprohodne.

Voda je posebno visoka u područjima uz kanale. Stanovnici pojedinih dijelova Bankoka rekli su novinarima AFP-a da je nivo vode bio viši nego tokom velikih poplava 2011. godine.

Jedan stanovnik rekao je da mu je kuća bila pod vodom oko 30 časova.

Škole zatvorene zbog poplava

Gradska uprava Bankoka najavila je da će 28. septembra biti zatvorene sve škole kojima upravlja grad, kako bi se smanjile saobraćajne gužve i olakšalo kretanje stanovništva.

Vlasti istovremeno rade na ubrzanom ispumpavanju vode. Gradonačelnik Bangkoka Čadčart Sitipunt upozorio je građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja, dok je stanovnicima ugroženih područja savjetovano da automobile premjeste na viša mjesta.

Gradske službe procjenjuju da bi, ukoliko prestanu padavine, za potpuno povlačenje vode mogla biti potrebna dva do tri dana.

Kiša i dalje prijeti

Tajland je u septembru u vrhuncu kišne sezone, pa obilne padavine nisu neuobičajene. Međutim, problem u Bangkoku dodatno je pojačan činjenicom da su kanali i sistemi za odvodnjavanje bili pod velikim opterećenjem nakon višednevne kiše.

Prema prognozama, nove padavine očekuju se i u nedjelju, dok bi kiša trebalo da oslabi početkom naredne sedmice. Vlasti zato nastavljaju sa ispumpavanjem vode i pružanjem pomoći stanovništvu u najugroženijim dijelovima grada.

Poplave su podsjetile i na katastrofalne poplave koje su pogodile Tajland 2011. godine, kada je širom zemlje poginulo više od 500 ljudi, a milioni domova bili su oštećeni ili poplavljeni.

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Tajland poplave evakuacija

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