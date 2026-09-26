Huti dronovima gađali Rijad, presretnuti i projektili prema Hamis Mušaitu

Saudijska protivvazdušna odbrana presrela je dva drona jemenskih Huta iznad Rijada, kao i balistički projektil na jugozapadu zemlje, što predstavlja novu eskalaciju rata.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saudijska protivvazdušna odbrana presrela je i uništila dva drona koja su jemenski Huti lansirali prema području glavnog grada Rijada, saopštio je danas portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, general-major Turki al-Maliki. Prema njegovim riječima, saudijska odbrana presrela je i balističke projektile usmjerene prema gradu Hamis Mušaitu na jugozapadu zemlje.

Naknadno je Al-Maliki saopštio da je presretnut i drugi balistički projektil usmjeren prema Hamis Mušaitu, pa su prema posljednjim informacijama saudijske vlasti tokom dana presretnuta ukupno dva drona i dva balistička projektila.

Saudijska civilna odbrana prethodno je izdala upozorenja zbog opasnosti u područjima Hamis Mušaita i Abhe, dok za Rijad, prema dostupnim izvještajima, takvo upozorenje nije bilo izdato. Nema navoda o žrtvama ili materijalnoj šteti u vezi sa najnovijim napadima.

Nova eskalacija napada na Saudijsku Arabiju

Najnoviji incident dogodio se samo dva dana nakon što je saudijska koalicija saopštila da je presrela šest balističkih projektila koje su, prema njenim navodima, lansirali Huti. Projektili su bili usmjereni prema gradu Taifu i luci Janbu na obali Crvenog mora.

Napadi na saudijsku teritoriju intenzivirali su se posljednjih sedmica. Saudijske vlasti su 19. septembra saopštile da su presrele balistički projektil usmjeren prema Rijadu, dok su Huti istog dana tvrdili da su izveli napade na ciljeve u saudijskoj prijestonici i na drugim lokacijama. Te tvrdnje o pojedinim udarima nisu nezavisno potvrđene.

Huti, koji kontrolišu veliki dio sjevera Jemena, uključujući glavni grad Sanu, posljednjih mjeseci pojačavaju napade na Saudijsku Arabiju. Reuters ih opisuje kao grupu koju podržava Iran, dok Rijad podržava međunarodno priznatu jemensku vladu.

Rijad podržava međunarodno priznatu jemensku vladu

Saudijska Arabija je od 2015. godine predvodila vojnu koaliciju koja je intervenisala u Jemenu na strani međunarodno priznate vlade, u sukobu sa Hutima. Iako je intenzitet borbi posljednjih godina bio smanjen, sukob je ponovo eskalirao tokom septembra.

Pored napada na saudijske gradove, posljednja eskalacija obuhvata i energetsku infrastrukturu i pomorske pravce. Posebnu važnost ima područje Crvenog mora i moreuz Bab el-Mandeb, kroz koji prolazi značajan dio međunarodnog pomorskog saobraćaja. Reuters navodi da su napadi na ovaj pravac dodatno opteretili već poremećene tokove izvoza nafte iz regiona.

Ranije ovog mjeseca saudijske vlasti saopštile su i da je presretnut dron koji je, prema njihovim navodima, bio usmjeren prema Meki. Huti su tada negirali da ciljaju sveta mjesta.

(MONDO)