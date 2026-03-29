Ko su jemenski Huti: Ko ih podržava, protiv koga ratuju i šta zapravo žele

Ko su Huti iz Jemena, ko ih podržava, protiv koga ratuju?

Pokret Huti, poznat i kao Ansar Allah, jedan je od ključnih aktera u ratu u Jemenu i u širem sukobu na Bliskom istoku.

Iako se često predstavljaju kao "pobunjenici", riječ je o organizovanom političko-vojnom pokretu koji danas kontroliše veliki dio zemlje, uključujući i glavni grad Sana.

Huti potiču iz šiitske zajednice Zaidija, koja vijekovima živi na sjeveru Jemena. Pokret je nastao 1990-ih kao religijsko-politički odgovor na, kako su tvrdili, marginalizaciju i uticaj stranih sila.

Ime su dobili po porodici al-Houthi, čiji su članovi predvodili pobunu protiv centralnih vlasti.

Ključni trenutak desio se 2014. godine, kada su Huti zauzeli glavni grad Sana i prisilili međunarodno priznatu vladu da pobjegne na jug zemlje.

Time je započeo rat koji traje i danas i koji je prerastao u jednu od najvećih humanitarnih kriza na svijetu.

Najvažniji saveznik jemenskih Huta je Iran, koji im, prema brojnim izvještajima, pruža političku, vojnu i logističku podršku.

Huti u svojim operacijama koriste dronove i rakete slične onima koje koristi Iran, zbog čega se često smatraju dijelom šire "anti-zapadne" i "anti-izraelske" osovine u regionu.

Međutim, sukob u Jemenu daleko je od jednostavnog, jer se Huti ne bore protiv samo jedne strane, već protiv više različitih aktera.

Glavni protivnik im je međunarodno priznata jemenska vlada, koja ima podršku Saudijska Arabija i predvodi ključne vojne operacije protiv Huta.

Pored toga, protiv Huta djeluju i južni separatisti okupljeni oko Južni prelazni savjet, koji se zalažu za ponovno uspostavljanje nezavisnog Južnog Jemena.

U sukob su uključene i ekstremističke organizacije poput Al-Kaida na Arapskom poluostrvu i Islamska država, koje djeluju paralelno i dodatno komplikuju bezbjednosnu situaciju.

Zbog velikog broja aktera i preklapanja interesa, rat u Jemenu smatra se jednim od najsloženijih sukoba današnjice.

Ciljevi Huta su kombinacija političkih, ideoloških i regionalnih ambicija. Prije svega, teže većoj političkoj moći u zemlji, pa i potpunoj kontroli države. Istovremeno, nastoje smanjiti uticaj Zapada i Saudijske Arabije u regionu, ali i ojačati vlastitu ulogu kao važnog regionalnog faktora.

U posljednje vrijeme, Huti su dodatno privukli pažnju međunarodne javnosti napadima na brodove u Crvenom moru, uz obrazloženje da djeluju u znak podrške Palestincima.

Rat u Jemenu traje već godinama, uključuje regionalne sile poput Irana i Saudijske Arabije i ima direktan uticaj na globalnu trgovinu i bezbjednost.

Zbog svega toga, Huti danas više nisu samo lokalni pobunjenički pokret, već važan faktor u geopolitici Bliskog istoka.