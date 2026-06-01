logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bizaran slučaj u Hrvatskoj: Službeni pas ujeo policajca u zatvoru, nanio mu tjelesne povrede

Bizaran slučaj u Hrvatskoj: Službeni pas ujeo policajca u zatvoru, nanio mu tjelesne povrede

Autor Dušan Volaš
0

Pravosudnog policajca u zatvoru u Lepoglavi ujeo je službeni pas vojne policije tokom pretrage ćelija. Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na teške uslove rada i ozbiljan manjak čuvara.

Službeni pas ujeo policajca u hrvatskom zatvoru Izvor: Shutterstock/YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Pravosudni policajac povređen je prilikom pretrage ćelija u Kazneno-popravnom zavodu u Lepoglavi, u Hrvatskoj, i to na pomalo nesvakidašnji način. Riječ je o događaju koji se odigrao 27. maja 2026. godine, kada su sa pravosudnim policajcima pretragu prostora u zatvoru u Lepoglavi obavljali i pripadnici Vojne policije sa službenim psima. U jednom trenutku, jedan od službenih pasa Vojne policije napao je pravosudnog policajca. Ugrizao ga je za šaku i povrijedio. U Ministarstvu pravde, uprave i digitalne transformacije kažu da je povrijeđenom pravosudnom policajcu ljekarska pomoć ukazana na licu mjesta.

I ova nesvakidašnja crtica pokazuje da je posao pravosudnih policajaca hleb sa sedam kora, a Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) godinama upozorava na teške uslove rada, nedostatak pravosudnih policajaca... Prema podacima iz Godišnjeg izvještaja o radu kazneno-popravnih zavoda, zatvora i vaspitnih ustanova za 2024, 31. decembra 2024. iza rešetaka u Hrvatskoj bilo je 4.965 osuđenika na koje je pazilo 1.575 pravosudnih policajaca. Kada se zna da je broj osuđenika jedan od značajnih faktora koji utiče na stanje bezbjednosti u zatvorima, očigledno je da je pravosudnih policajaca – premalo. Osim toga, SPPH upozorava da će veći broj pravosudnih policajaca uskoro ispuniti uslove za penziju, što znači odliv kadrova iz sistema i nove probleme koji se usložnjavaju zbog promjena u zatvorima. Naime, sve je više zatvorenika koji su u zatvoru završili jer se terete za djela iz sfere organizovanog kriminala ili se terete da su dio transnacionalnih kriminalnih organizacija.

 (Večernji list/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pas Hrvatska zatvor policajac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ