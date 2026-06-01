Bizaran slučaj u Hrvatskoj: Službeni pas ujeo policajca u zatvoru, nanio mu tjelesne povrede

Pravosudnog policajca u zatvoru u Lepoglavi ujeo je službeni pas vojne policije tokom pretrage ćelija. Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na teške uslove rada i ozbiljan manjak čuvara.

Pravosudni policajac povređen je prilikom pretrage ćelija u Kazneno-popravnom zavodu u Lepoglavi, u Hrvatskoj, i to na pomalo nesvakidašnji način. Riječ je o događaju koji se odigrao 27. maja 2026. godine, kada su sa pravosudnim policajcima pretragu prostora u zatvoru u Lepoglavi obavljali i pripadnici Vojne policije sa službenim psima. U jednom trenutku, jedan od službenih pasa Vojne policije napao je pravosudnog policajca. Ugrizao ga je za šaku i povrijedio. U Ministarstvu pravde, uprave i digitalne transformacije kažu da je povrijeđenom pravosudnom policajcu ljekarska pomoć ukazana na licu mjesta.

I ova nesvakidašnja crtica pokazuje da je posao pravosudnih policajaca hleb sa sedam kora, a Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) godinama upozorava na teške uslove rada, nedostatak pravosudnih policajaca... Prema podacima iz Godišnjeg izvještaja o radu kazneno-popravnih zavoda, zatvora i vaspitnih ustanova za 2024, 31. decembra 2024. iza rešetaka u Hrvatskoj bilo je 4.965 osuđenika na koje je pazilo 1.575 pravosudnih policajaca. Kada se zna da je broj osuđenika jedan od značajnih faktora koji utiče na stanje bezbjednosti u zatvorima, očigledno je da je pravosudnih policajaca – premalo. Osim toga, SPPH upozorava da će veći broj pravosudnih policajaca uskoro ispuniti uslove za penziju, što znači odliv kadrova iz sistema i nove probleme koji se usložnjavaju zbog promjena u zatvorima. Naime, sve je više zatvorenika koji su u zatvoru završili jer se terete za djela iz sfere organizovanog kriminala ili se terete da su dio transnacionalnih kriminalnih organizacija.

