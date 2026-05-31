Ljeto u Hrvatskoj u jeku sezone: Razlika u cijeni hotela i apartmana – šta je najisplativije za novčanik

U jeku ljetnje sezone u Hrvatskoj analizirane su cijene smještaja za pet noćenja, pri čemu se upoređuju hoteli i apartmani sa četiri zvjezdice kako bi se utvrdilo kolika je razlika u cijeni i da li je privatni smještaj i dalje znatno povoljnija opcija za porodice.

Odmori u Hrvatskoj su svake godine sve skuplji, posebno kada je u pitanju smještaj, bilo da je u hotelu ili privatnoj rezidenciji. Koliko danas košta pet noćenja u hotelu, a koliko u apartmanu, tokom špica turističke sezone?

Hrvatski mediji analizirali su cijene smeštaja za period od 13. do 18. jula, odnosno pet noćenja za četvoročlanu porodicu sa djecom i dvoje odraslih. Uporedili su hotele i apartmane sa četiri zvjezdice sa dobrim recenzijama gostiju kako bi utvrdili da li su apartmani i dalje znatno pristupačnija opcija za letnji odmor ili se razlika između privatnog i hotelskog smještaja postepeno smanjuje posljednjih godina.

Šta je pristupačnije?

Istražili su ponudu smeštaja na platformi Booking.com. Kako bi što pouzdanije uporedili hotele i apartmane za boravak od pet noći u periodu od 13. do 18. jula, postavili su jasne kriterijume pretrage. Odabrali su hotele i apartmane sa četiri zvezdice sa ocenom gostiju većom od osam i udaljenošću do tri kilometra od centra grada.

Za hotele su odabrali ponude sa uključenim doručkom, s obzirom na to da je ovo standardna i najčešće korišćena opcija u hotelskom smeštaju. Za apartmane, doručak nije bio uključen, jer je ovo samostalni vid smeštaja. Analiza je obuhvatila ponude za četvoročlanu porodicu sa decom uzrasta od 2 i 5 godina i za dve odrasle osobe, u Splitu i Rovinju.

Analiza je sprovedena krajem maja i odnosila se na sadržaje koji su bili dostupni u to vrijeme, mada treba napomenuti da se cijene i dostupnost smještaja na platformama za rezervacije mijenjaju iz dana u dan.

Za svaku kategoriju smeštaja odabrana su tri primjera, a korišćen je Bukingov prikaz "Najboljih izbora", odnosno preporučenih rezultata, kako bi se izbegao subjektivan izbor i obezbijedio što reprezentativniji uzorak ponude.

Jeftiniji stanovi u Rovinju

U Rovinju je hotelski smještaj i dalje bio znatno skuplji od apartmanskog, posebno za porodice od četiri člana. Prema datim kriterijumima, najpristupačniji hotelski paket bio je 1.456 evra, s tim što je boravak za dijete od dvije godine bio besplatan, dok je cijena za dijete od pet godina bila uključena u ukupan iznos.

S druge strane, najskuplja hotelska opcija je premašila 3.000 evra za pet noćenja, uprkos činjenici da su u ovom slučaju oba djeteta boravila besplatno. Za parove, razlike su manje. Petodnevni hotelski boravak u Rovinju za dvije odrasle osobe kretao se od 810 do 1.060 evra, dok su apartmani koštali između 550 i 800 evra. U proseku, hotel je bio oko 40 odsto skuplji od apartmana.

Rovinj tako potvrđuje trend da apartmani ostaju znatno pristupačnija opcija, posebno za porodice. Za parove, razlike se smanjuju jer hoteli lakše raspoređuju troškove između dvije osobe u standardnoj sobi, dok za porodice, dodatni kreveti i veće smještajne jedinice podižu ukupnu cijenu.

Iako su kriterijumi u analizi bili isti, uočena je razlika u nivou ponude i utisku kvaliteta između hotela i apartmana.

Hoteli su generalno na višem nivou standarda u pogledu usluge i sadržaja, pa je u tom smislu realnije uporediti ih sa apartmanima višeg ranga, tj. onima koji nose 5 zvjezdica.

U Splitu je razlika sve manja

U Splitu su cijene bile znatno više, kako u hotelima, tako i u apartmanima. Posebno se ističe kategorija porodičnog smještaja, gde su hoteli za pet noćenja u julu koštali između 1.879 i 2.107 evra. Apartmani su bili nešto pristupačniji, sa cijenama u rasponu od 1.235 do 2.000 evra.

Međutim, razlika između hotela i apartmana u Splitu je manja nego u Rovinju, pre svega zato što kvalitetni apartmani u centru grada dostižu veoma visoke cijene tokom špica sezone, piše Index.

Sličan trend se nastavlja i za parove. Hotelski smeštaj za dvije odrasle osobe kretao se od 1.054 do 1.324 evra, dok su apartmani koštali između 620 i 1.280 evra. Neki apartmani su skoro izjednačili cijenu sa hotelskim sobama, što pokazuje da je privatni smještaj u Splitu poslednjih godina znatno poskupio.

U krajnjoj liniji, razlika između hotela i apartmana u Splitu, prema datim kriterijumima, je nešto manja nego u Rovinju. Kvalitetni apartmani sa četiri zvjezdice na dobrim lokacijama više se ne mogu posmatrati isključivo kao jeftinija alternativa hotelima, već u nekim slučajevima spadaju u isti cjenovni rang.

Zanimljivo je i da se u kategoriji hotela sa pet zvjezdica pojavio jedan koji je bio konkurentniji po cijeni od nekih hotela sa četiri zvjezdice. Tako je smještaj za četvoročlanu porodicu sa djecom uzrasta od 2 i 5 godina u ovom slučaju iznosio oko 1.450 evra, dok je najpristupačniji apartman u istoj kategoriji bio jeftiniji samo oko 215 evra.

Širok spektar opcija

Platforme za iznajmljivanje nude širok spektar opcija smještaja, od pristupačnih do izuzetno skupih, u zavisnosti od kriterijuma pretrage i preferencija gostiju. Međutim, kada se uporede približno iste kategorije smještaja, rezultati pokazuju jasne razlike između destinacija.

U Rovinju je i dalje znatno isplativije birati privatni smještaj u poređenju sa hotelima, dok se u Splitu ova razlika postepeno smanjuje. Međutim, važno je naglasiti da hotelski smještaj i dalje nudi viši nivo usluge i sadržaja, čak i kada ima isti broj zvjezdica kao i apartmani, a doručak je obično uključen u cijenu.

Zbog toga, izbor između hotela i apartmana ostaje stvar ličnih preferencija gostiju i željene vrste odmora, ali razlika u cijeni između ove dve vrste smještaja kao da se postepeno topi.