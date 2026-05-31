Počeo deveti „Imperativ“: Šantić, NIN-ova nagrada i osamdesete u fokusu festivalskog programa

Deveto izdanje regionalnog festivala književnosti „Imperativ“, u organizaciji istoimenog udruženja za promociju i popularizaciju književnosti, počelo je juče, 30. maja, u Kulturnom centru Banski dvor.

Izvor: Velibor Tripić/Imperativ

Zvanični festivalski program otvoren je u 17 časova Sajmom knjige, čime je označen početak bogatog književnog i kulturnog sadržaja koji okuplja autore, izdavače i ljubitelje književnosti iz regiona.

U okviru otvaranja prikazan je dokumentarni film „Otadžbina pjesnika – Aleksa Šantić“ u produkciji Radio-televizije Republike Srpske. Režiju potpisuje Branko Lazić, dok je scenarij radio Saša Berendika.

Program je nastavljen u okviru segmenta „Razgovor sa piscem“, gdje su književnici Darko Tuševljaković i Tanja Stupar Trifunović predstavili roman „Karota“, ovogodišnjeg dobitnika NIN-ove nagrade. Roman prati priču o Davoru i grupi dječaka čiji su životi obilježeni događajima iz prošlosti, a kroz narativ se otkrivaju slojevi sjećanja, potisnutih istina i preispitivanja odnosa koji traju decenijama.

Istaknuto je da djelo otvara teme odgovornosti, oprosta i dugoročnih posljedica međuljudskih odnosa, uz poseban fokus na nasilje, krivicu i emotivne traume koje oblikuju pojedince i zajednicu.

U okviru programa „Note i slova“ održan je razgovor pod nazivom „Osamdesete su bile godine“, posvećen kulturnom i društvenom nasljeđu te decenije u regionu.

O tom periodu govorili su Snježana Banović, Miljenko Jergović i Petar Janjatović, koji su se osvrnuli na lična iskustva i stvaralaštvo oblikovano duhom osamdesetih. Naglašeno je da je riječ o vremenu snažnih društvenih promjena, žive muzičke scene i intenzivne kulturne razmjene.

Sagovornici su govorili i o svojim djelima „Hronika sretnih trenutaka“, „1983“ i „Ju rok enciklopedija“, koja na različite načine dokumentuju i interpretiraju atmosferu tog perioda.

Domaćin programa bio je novinar Branislav Predojević, dok su muzički dio večeri upotpunili Dragan Moconja i Vanja Cvijanović.

Deveti regionalni festival književnosti „Imperativ“ trajaće do 3. juna u Banskom dvoru pod sloganom „Okreni list“, uz bogat program i gostovanja značajnih regionalnih pisaca, pjesnika i umjetnika.

