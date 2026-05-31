Zaboravite na velike lustere: Evo šta ih mijenja i šta dizajneri preporučuju

Dizajneri enterijera sve češće biraju male zidne lampe umjesto velikih lustera. Evo zašto je ovakav način osvjetljenja postao veliki trend u uređenju doma.

Zidne lampe stvaraju topliju atmosferu

Prostor izgleda modernije i urednije

Osvjetljenje danas mijenja cijeli utisak doma

Veliki lusteri godinama su bili glavni detalj u dnevnim sobama i trpezarijama, ali se posljednjih godina trend uređenja doma značajno promijenio. Sve više dizajnera enterijera danas prednost daje manjim zidnim lampama i diskretnijem osvjetljenju koje prostoru daje toplinu i prijatniju atmosferu.

Male zidne lampe postale su veoma popularne u spavaćim sobama, dnevnim boravcima i hodnicima, a razlog nije samo izgled prostora. Ljudi danas žele domove koji djeluju mirnije, toplije i prijatnije za svakodnevni život, umjesto prostorija sa jakim i hladnim svjetlom.

Toplije osvjetljenje stvara prijatniju atmosferu

Klasično centralno svjetlo ravnomjerno osvjetljava cijelu prostoriju, ali često ostavlja utisak hladnog i previše osvijetljenog prostora.

Zbog toga se sve češće biraju manji izvori svjetla koji stvaraju mekšu i opušteniju atmosferu. Zidne lampe daju prijatnije osvjetljenje, a prostor izgleda toplije i skladnije.

Osvjetljenje je danas jednako važno kao namještaj

Na ovaj trend veliki uticaj imaju moderni hoteli i savremeno uređeni enterijeri koji dominiraju društvenim mrežama i portalima za uređenje doma.

Umjesto jednog velikog lustera, prostorije se sada osvjetljavaju pomoću više manjih izvora svjetla:

zidnih lampi pored kreveta

diskretnih lampi u uglovima prostorije

ambijentalnog osvjetljenja

prigušenog svjetla koje stvara intimniji utisak

Takav način osvjetljenja čini prostor prijatnijim i vizuelno luksuznijim. Pogledajte i prijedlog rasvjete u kuhinji:

Zidne lampe imaju i praktične prednosti

Pored ljepšeg izgleda, zidne lampe imaju i veoma praktičnu funkciju.

One oslobađaju prostor na noćnim ormarićima, djeluju elegantnije od klasičnih stonih lampi i cijelom domu daju moderan izgled nalik hotelskim enterijerima.

Posebno su korisne u manjim stanovima jer prostor čine urednijim, prozračnijim i vizuelno većim.

Retro lampa

Dom više nije samo za fotografije

Dizajneri ističu da se danas domovi uređuju drugačije nego ranije. Fokus više nije samo na tome da prostor izgleda lijepo na fotografijama, već da bude prijatan za svakodnevni život, piše Fashion.hr

Upravo zbog toga osvjetljenje postaje jedan od najvažnijih detalja u enterijeru, jer najviše utiče na to da li će prostor djelovati toplo, smireno i udobno.

