Spanakopita bez kora: Poznati grčki specijalitet sa spanaćem i feta sirom

Autor Vesna Kerkez
Otkrijte recept za lenju spanakopitu bez kora, grčku pitu sa spanaćem i feta sirom, koja se lako priprema i savršena je za svaku priliku.

recept za grčku pitu sa spanaćem bez kora Izvor: Shutterstock

Ova verzija spanakopite dolazi iz sjeverne Grčke i predstavlja rustičnu pitu sa spanaćem i sirom, ali bez klasičnih kora.

Umesto tijesta ili fila u korama, koristi se lagana smjesa od jogurta, jaja i kukuruznog brašna koja se pečenjem pretvara u mekanu, ali blago hrskavu pitu. Rezultat je hranljivo, mirisno i vrlo jednostavno jelo koje se lako uklapa i u svakodnevni, pa čak i svečani obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 8–10 parčadi

Vrijeme pripreme: 20–25 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 50 minuta pečenja + 20–30 minuta hlađenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za fil:

  • 200 g spanaća
  • 2 mlada luka
  • 1 praziluk
  • kašika svježe mirođije
  • kašika peršuna
  • 150 g feta sira
  • so i biber po ukusu
  • maslinovo ulje za dinstanje

  • Za smjesu:

  • 200 g grčkog jogurta
  • 2 jaja
  • 40 ml maslinovog ulja
  • 300 ml vode
  • 100 g brašna
  • 100 g kukuruznog brašna
  • 1 kašičica soli
  • ½ kašičice sode bikarbone
  • 1–2 kašike susama

  • Za pleh:

  • maslinovo ulje
  • 1–2 kašike kukuruznog brašna

Priprema:

1. korak: Fil

Praziluk isjeckajte i kratko propržite na maslinovom ulju dok ne omekša i blago se karamelizuje. U većoj posudi sjedinite spanać, mladi luk, mirođiju, peršun, so i biber, pa sve lagano izgnječite da spanać pusti malo tečnosti. Dodajte izmrvljenu fetu i promiješajte.

2. korak: Tijesto

U drugoj posudi umutite jaja, grčki jogurt, maslinovo ulje i vodu dok smjesa ne postane ujednačena. Zatim dodajte brašno, kukuruzno brašno, so i sodu bikarbonu. Mešajte dok ne dobijete glatku, rjeđu smjesu koja se lako sipa. Po potrebi dodajte još malo vode ili brašna da biste dobili idealnu gustinu. U galeriji ispod pogledajte koje tipove brašna možete da koristite.

3. korak: Ređanje

Pleh dobro premažite maslinovim uljem i pospite tankim slojem kukuruznog brašna. Sipajte oko dve trećine smese na dno i ravnomerno rasporedite. Preko smese rasporedite pripremljeni fil od spanaća i fete, pa prelijte ostatkom smese. Po vrhu pospite susam.

Ako koristite zamrznuti spanać,

prethodno ga potpuno odmrznite i dobro iscijedite rukama ili kroz gazu.

4. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 45–50 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju i čvrstu strukturu.

5. korak: Serviranje

Nakon pečenja ostavite pitu da se hladi najmanje 20–30 minuta kako bi se lijepo stegla i lakše sjekla na parčad. Servira se mlaka ili potpuno ohlađena, a ukus je još bolji narednog dana.

Ako pak želite da isprobate slatku grčku pitu, bacite pogled na najbolji recept za grčku bugacu.

