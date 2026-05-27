Spanakopita bez kora: Poznati grčki specijalitet sa spanaćem i feta sirom

Ova verzija spanakopite dolazi iz sjeverne Grčke i predstavlja rustičnu pitu sa spanaćem i sirom, ali bez klasičnih kora.
Umesto tijesta ili fila u korama, koristi se lagana smjesa od jogurta, jaja i kukuruznog brašna koja se pečenjem pretvara u mekanu, ali blago hrskavu pitu. Rezultat je hranljivo, mirisno i vrlo jednostavno jelo koje se lako uklapa i u svakodnevni, pa čak i svečani obrok.
Osnovne informacije
Kuhinja: grčka
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 8–10 parčadi
Vrijeme pripreme: 20–25 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 50 minuta pečenja + 20–30 minuta hlađenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za fil:
- 200 g spanaća
- 2 mlada luka
- 1 praziluk
- kašika svježe mirođije
- kašika peršuna
- 150 g feta sira
- so i biber po ukusu
- maslinovo ulje za dinstanje
Za smjesu:
- 200 g grčkog jogurta
- 2 jaja
- 40 ml maslinovog ulja
- 300 ml vode
- 100 g brašna
- 100 g kukuruznog brašna
- 1 kašičica soli
- ½ kašičice sode bikarbone
- 1–2 kašike susama
Za pleh:
- maslinovo ulje
- 1–2 kašike kukuruznog brašna
Priprema:
1. korak: Fil
Praziluk isjeckajte i kratko propržite na maslinovom ulju dok ne omekša i blago se karamelizuje. U većoj posudi sjedinite spanać, mladi luk, mirođiju, peršun, so i biber, pa sve lagano izgnječite da spanać pusti malo tečnosti. Dodajte izmrvljenu fetu i promiješajte.
2. korak: Tijesto
U drugoj posudi umutite jaja, grčki jogurt, maslinovo ulje i vodu dok smjesa ne postane ujednačena. Zatim dodajte brašno, kukuruzno brašno, so i sodu bikarbonu. Mešajte dok ne dobijete glatku, rjeđu smjesu koja se lako sipa. Po potrebi dodajte još malo vode ili brašna da biste dobili idealnu gustinu. U galeriji ispod pogledajte koje tipove brašna možete da koristite.
3. korak: Ređanje
Pleh dobro premažite maslinovim uljem i pospite tankim slojem kukuruznog brašna. Sipajte oko dve trećine smese na dno i ravnomerno rasporedite. Preko smese rasporedite pripremljeni fil od spanaća i fete, pa prelijte ostatkom smese. Po vrhu pospite susam.
prethodno ga potpuno odmrznite i dobro iscijedite rukama ili kroz gazu.
4. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 190 stepeni oko 45–50 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju i čvrstu strukturu.
5. korak: Serviranje
Nakon pečenja ostavite pitu da se hladi najmanje 20–30 minuta kako bi se lijepo stegla i lakše sjekla na parčad. Servira se mlaka ili potpuno ohlađena, a ukus je još bolji narednog dana.
