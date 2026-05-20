Kako se pravi šato: Čuveni kremati desert od žumanaca za samo 10 minuta

Recept za šato, kremasti desert koji budi nostalgiju. Možete da ga jedete zasebno, ali i uz palačinke.

Izvor: Shutterstock

Šato je jedan od onih starinskih deserata koji budi nostalgiju već poslije prvog zalogaja. Nekada se služio u gotovo svakoj kući kao brz i luksuzan slatkiš od nekoliko jednostavnih sastojaka, jaja, šećera i vina. Njegova lagana, penasta tekstura i bogat ukus osvojili su generacije. Osim što se služi zasebno kao poslastica može da se kombinuje u kolačima i sa pecivima, pa su tako čuvene i palačinke u šatou.

Osnovne informacije

Kuhinja:domaća

Tip jela:desert

Porcije/Količina:4 čaša

Vrijeme pripreme:10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja:10 minuta + hlađenje

Ukupno vrijeme pripreme:oko 10 minuta + hlađenje

Težina:lako

Sastojci:

4 žumanca

4 kašike šećera

100 ml belog slatkog vina (ili marsale)

1 vanilin šećer

po želji: rendana čokolada ili cimet za posipanje

Priprema:

Korak 1: Mućenje šatoa

U šerpi umutite žumanca, šećer i vanilin šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte vino i sve dobro promiješajte.

Savjet: Ako ne želite alkohol, možete napraviti dječiju verziju sa mlijekom umjesto vina, ali ukus neće biti potpuno isti kao kod tradicionalnog šatoa.

Korak 2: Kuvanje šatoa

Stavite posudu na paru i mutite mikserom ili žicom oko 8–10 minuta, dok se šato ne zgusne i postane kremast i pjenast. Pazite da voda ne dodiruje posudu.

Korak 3: Služenje šatoa

Sipajte u čaše i služite toplo ili hladno. Po želji pospite čokoladom, kakaom ili cimetom. Pročitaje i kako da napravite kolač krempita sa šampitom.