4 frizure koje spasavaju kada je kosa masna: Frizeri obožavaju ove trikove, izgledaćete sređeno bez pranja

Nemate vremena za pranje kose? Ove trendi frizure lako prikrivaju masan korijen i čine da kosa izgleda sređeno za samo nekoliko minuta.

Izvor: Garna Zarina/Shutterstock

Zalizana punđa i wet look frizure idealne su za prikrivanje masnog korijena.

Traka za kosu i razdjeljak sa strane brzo osvježavaju izgled bez pranja kose.

Ove frizure prave se lako, praktične su i veoma trendi.

Nemate vremena za pranje kose? Bez brige – uz pravu frizuru lako možete prikriti masan korijen i izgledati sređeno za samo nekoliko minuta.

Ima dana kada se jednostavno nema vremena za pranje kose. Pored suvog šampona, postoje i frizure koje mogu biti brzo i praktično rješenje za prikrivanje masnog korijena.

Zalizana punđa

Ljepotice poput Hejli Biber, Bele Hadid i Kendal Džener obožavaju zaglađenu punđu. Da bi pramenovi ostali na mjestu, potrebni su proizvodi za stilizovanje ili prirodna ulja iz kose.

Zapravo, što kosa duže nije oprana, ova frizura će bolje izgledati i duže trajati.

Traka za kosu

Veliki povratak trake za kosu već je najavljen, a ovaj aksesoar ponovo je osvojio društvene mreže. Osim što pomaže da šiške ostanu na mjestu tokom toplih dana, odlično prikriva i masan korijen.

Dovoljno je da je postavite preko dijela gdje se masnoća najviše primjećuje i frizura će odmah izgledati urednije i svježije.

Devojka sa trakom za kosu

Izvor: Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Razdjeljak sa strane

Emili Ratajkovski definitivno zna male beauty trikove. To potvrđuje i način na koji rješava problem masnog korijena.

Tajna je vrlo jednostavna – prebacite razdjeljak na drugu stranu. Umjesto klasičnog na sredini, kosu podijelite više sa strane i masan korijen će odmah postati mnogo manje primjetan.

Mokri izgled

Stilisti dobro znaju da nijedan autfit nije potpun bez efektne frizure. Jedan od trikova koji već sezonama daje sjajne rezultate jeste wet look efekat, odnosno izgled mokre kose, piše Žena.

Baš kao i kod zalizane punđe, umjesto velikog broja proizvoda može da posluži i prirodna masnoća kose. Nakon češljanja dovoljno je da nanesete malo laka i za svega nekoliko sekundi masan razdjeljak pretvara se u trendi frizuru.

Mokra frizura

Izvor: Alexandra E MacDonald/Shutterstock