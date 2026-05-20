logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

4 frizure koje spasavaju kada je kosa masna: Frizeri obožavaju ove trikove, izgledaćete sređeno bez pranja

4 frizure koje spasavaju kada je kosa masna: Frizeri obožavaju ove trikove, izgledaćete sređeno bez pranja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Nemate vremena za pranje kose? Ove trendi frizure lako prikrivaju masan korijen i čine da kosa izgleda sređeno za samo nekoliko minuta.

Frizure za prikrivanje masne kose Izvor: Garna Zarina/Shutterstock

  • Zalizana punđa i wet look frizure idealne su za prikrivanje masnog korijena.
  • Traka za kosu i razdjeljak sa strane brzo osvježavaju izgled bez pranja kose.
  • Ove frizure prave se lako, praktične su i veoma trendi.

Nemate vremena za pranje kose? Bez brige – uz pravu frizuru lako možete prikriti masan korijen i izgledati sređeno za samo nekoliko minuta.

Ima dana kada se jednostavno nema vremena za pranje kose. Pored suvog šampona, postoje i frizure koje mogu biti brzo i praktično rješenje za prikrivanje masnog korijena.

Zalizana punđa

Ljepotice poput Hejli Biber, Bele Hadid i Kendal Džener obožavaju zaglađenu punđu. Da bi pramenovi ostali na mjestu, potrebni su proizvodi za stilizovanje ili prirodna ulja iz kose.

Zapravo, što kosa duže nije oprana, ova frizura će bolje izgledati i duže trajati.

Traka za kosu

Veliki povratak trake za kosu već je najavljen, a ovaj aksesoar ponovo je osvojio društvene mreže. Osim što pomaže da šiške ostanu na mjestu tokom toplih dana, odlično prikriva i masan korijen.

Dovoljno je da je postavite preko dijela gdje se masnoća najviše primjećuje i frizura će odmah izgledati urednije i svježije.

Devojka sa trakom za kosu
Izvor: Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Razdjeljak sa strane

Emili Ratajkovski definitivno zna male beauty trikove. To potvrđuje i način na koji rješava problem masnog korijena.

Tajna je vrlo jednostavna – prebacite razdjeljak na drugu stranu. Umjesto klasičnog na sredini, kosu podijelite više sa strane i masan korijen će odmah postati mnogo manje primjetan.

Mokri izgled

Stilisti dobro znaju da nijedan autfit nije potpun bez efektne frizure. Jedan od trikova koji već sezonama daje sjajne rezultate jeste wet look efekat, odnosno izgled mokre kose, piše Žena.

Baš kao i kod zalizane punđe, umjesto velikog broja proizvoda može da posluži i prirodna masnoća kose. Nakon češljanja dovoljno je da nanesete malo laka i za svega nekoliko sekundi masan razdjeljak pretvara se u trendi frizuru.

Mokra frizura
Izvor: Alexandra E MacDonald/Shutterstock

Možda će vas zanimati

Tagovi

kosa frizura savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA