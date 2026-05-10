Jedno ulje i za kožu i za kosu: Podmlađuje, briše ožiljke ali i oporavlja suvu i neposlušnu kosu

Ulje divlje ruže je prirodni eliksir za negu kože i kose. Pomaže u regeneraciji, smanjuje bore, ublažava ožiljke i ujednačava ten.

Ulje divlje ruže bogato je vitaminima i antioksidansima koji regenerišu kožu

Pomaže kod ožiljaka, hiperpigmentacija i znaka starenja

Koristi se i za njegu kože i kose zbog jakog hidratantnog i protivupalnog dejstva

Poznato kao prava "riznica" antioksidanasa i bogata hidratantna njega koja umanjuje bore i pomaže u regeneraciji ožiljaka, ulje divlje ruže, smatra se pravim tečnim eliksirom za negu i podmlađivanje kože.

Lijek andskih Indijanaca

Ulje ploda divlje ruže dobija se od sjemenki biljke Rosa mosqueta (najčešće iz sorti Rosa canina i Rosa rubiginosa) koja raste u Južnoj Americi. Andski Indijanci iz Čilea vijekovima su poznavali nutritivna i protivupalna svojstva ulja divlje ruže. Koristili su ga u narodnoj medicini i u tretmanima za njegu kože i kose.

Benefiti ulja divlje ruže

Ulje šipka u svakoj kapi obiluje korisnim nutrijentima. Sadrži vitamine A, C i E, antioksidanse poput likopena, kao i omega-3 i omega-6 esencijalne masne kiseline. Među njegovim glavnim bioaktivnim komponentama izdvaja se gama-linolenska kiselina, koja je odlična za očuvanje zdrave kožne barijere – regeneriše ćelije i štiti kožu od štetnih spoljašnjih uticaja i preuranjenog starenja.

Sadrži i visoku koncentraciju retinoične kiseline, prirodnog prekursora vitamina A, za koju je klinički dokazano da obnavlja oštećeno tkivo. Zbog toga je ulje divlje ruže odličan tretman za ublažavanje ožiljaka od akni, povreda i opekotina, ali i za negu akni jer ubrzava procese zacijeljivanja.

Vitamin C iz ulja ploda divlje ruže posvjetljuje i ujednačava ten, što ga čini prirodnim tretmanom za ublažavanje hiperpigmentacija. Takođe je odličan hidratant, pogodan za sve tipove kože, a posebno za suvu kožu i kožu sklonu rozaceji.

Zbog svog protivupalnog i antioksidativnog dejstva, ulje divlje ruže ima široku primjenu u njezi kože. U poređenju sa drugim uljima, znatno je laganije teksture, brzo se upija i ne ostavlja mastan trag.

Upotreba za kožu

Najkvalitetnije je hladno cijeđeno ulje koje ima multifunkcionalno dejstvo: hidrira, regeneriše ćelije i usporava proces starenja. Ulje se najčešće nanosi odmah nakon čišćenja i toniranja kože – umjesto kreme, prije kreme ili seruma.

Ipak, ne preporučuje se svakodnevna upotreba, posebno kod veoma svijetle kože, jer može ostaviti neželjeni narandžasti ton.

Upotreba za kosu

Ulje ploda divlje ruže je odlično za njegu suve i neposlušne kose, kao i ispucalih krajeva. Može se koristiti kao maska za kosu - ostavlja se da djeluje oko pet minuta prije pranja ili se nanosi na krajeve kose nakon pranja i sušenja peškirom.

Zbog hidratantnog i protivupalnog delovanja, može se koristiti i za njegu temena kao prirodni preparat protiv peruti. Umasirajte ga u tjeme prije spavanja i ujutru operite kosu, piše Zdravlje.hina.