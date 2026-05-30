Savremeno rješenje za dvorišta: Polupropusne staze zamjenjuju beton

Polupropusne staze otvaraju novu eru u uređenju dvorišta

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Za staze u dvorištima danas postoji više savremenih i održivih rješenja koje spajaju estetiku i funkcionalnost.

Umjesto klasičnih betonskih staza, sve više stručnjaka preporučuje polupropusne staze od ploča koje izgledaju moderno, a istovremeno rješavaju problem odvodnjavanja i sve to na ekološki prihvatljiv način.

Tradicionalne betonske staze dugo su bile standard u dvorištima, ali imaju jednu veliku manu – voda se zadržava na površini, stvarajući lokve, eroziju i opterećujući kanalizacioni sistem. Zato se sve češće biraju polupropusne staze koje omogućavaju da kiša prirodno prodre u zemlju.

Prema riječima stručnjaka za pejzažnu arhitekturu, polupropusni sistemi koriste mrežaste ili porozne ploče koje se mogu ispuniti šljunkom, travom ili čak malčem. Time se dobija površina koja je estetski privlačna, ali i funkcionalna – voda ne otiče u kanalizaciju, već se zadržava u zemljištu, čuvajući vlagu tokom ljeta i smanjujući stvaranje leda zimi.

Olivia Haris, ekspertkinja za održivu infrastrukturu, objašnjava da „porozne ploče nude vlasnicima dvorišta nešto što beton ne može – besprijekornu integraciju sa pejzažom“. Travom ispunjene ploče stapaju se sa travnjakom, dok šljunak daje prirodan, teksturiran izgled.

Još jedna prednost je fleksibilnost. Dok betonske ploče teško prate krivine ili nepravilne oblike dvorišta, polupropusni sistemi se lako prilagođavaju, pa staza postaje dio dizajna, a ne vizuelni prekid.

Pejzažni dizajneri kažu da se u polupropusnom sistemu ploče postavljaju sa malim razmacima ispunjenim kamenčićima, a podloga mora biti propusna – zemlja ili drobljeni kamen – kako bi voda prolazila kroz cijeli sistem.

Bolja drenaža: voda se prirodno upija u zemlju, smanjujući rizik od poplava i erozije.

Estetska fleksibilnost: staze se mogu ispuniti travom, šljunkom ili malčem i uklopiti u pejzaž.

Održivo rješenje: čuvaju vlagu ljeti, smanjuju skupljanje leda zimi i doprinose ekološki odgovornom uređenju dvorišta. Za razliku od asfalta i betona koji se ljeti usijaju, polupropusne površine omogućavaju isparavanje vode pa i hlade okolinu.

