logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savršeno dvorište sa bazenom: Ne morate na more da biste uživali u luksuzu kao u hotelu sa pet zvjezdica

Savršeno dvorište sa bazenom: Ne morate na more da biste uživali u luksuzu kao u hotelu sa pet zvjezdica

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
0

Trend leta 2026. pretvara dvorište u mediteransku oazu – bazen, kamene ploče i mirisna bašta stvaraju atmosferu kao da ste u luksuznom odmaralištu.

Dvorište kao luksuzni rizort: Vodeći trendovi za uređenje prostora oko bazena u 2026. godini Izvor: Shutterstock
  • Dvorište sa bazenom oblikuje se kao luksuzni resort, sa kamenom, belim suncobranima i elegantnim namještajem.
  • Mediteranski detalji kao što su keramičke pločice u plavim i žutim tonovima, zajedno sa aromatičnim biljem, donose mirise i boje morske obale.
  • U trendu je "staycation" (odmor kod kuće), pa dvorište postaje destinacija samo po sebi, pretvarajući svakodnevicu u ljetovanje.

Trend uređenja dvorišta u 2026. godini je ideja da vaš prostor izgleda kao hotelski rizort, mjesto gdje se svakodnevica pretvara u godišnji odmor.

Ovog ljeta, dvorišta sa bazenom postaju produžetak luksuznog putovanja. Umjesto klasičnih rešenja, sve je u detaljima koji stvaraju atmosferu mediteranskog hotela: kamene ploče u bež tonovima, krem i drveni namještaj, veliki bijeli suncobrani koji hvataju sunčeve zrake. Takav ambijent ne samo da pruža osjećaj raskoši, već i iluziju da ste na odmoru u nekom prestižnom resortu.

Trend naglašava da bazen nije samo funkcionalan element, već centralna tačka dvorišta. Oko njega se gradi priča – od keramičkih pločica u bojama mora koje evociraju obale Mediterana, do aromatičnog vrta sa ruzmarinom, majčinom dušicom i origanom. Mirisi začinskog bilja, zvuk vode i vizuelni sklad stvaraju iskustvo koje angažuje sva čula.

Baš takvo je i dvorište Nensi Mejers, američke rediteljke i scenaristkinje, čiji dom prati upravo tu estetiku.

Uređenje dvorišta u ovom stilu znači da se luksuz ne mjeri samo veličinom bazena, već atmosferom. Cilj je da terasa i voda zajedno podsjete na hotelski odmor, da svaki detalj – od namještaja do biljaka – prenese osjećaj putovanja. To je suština trenda 2026: dvorište kao destinacija, bazen kao srce luksuznog boravka, a cjelokupni prostor kao privatni rizort u kojem se svakodnevica pretvara u odmor.

U galeriji pogledajte kako je jedan par sam napravio bazen u dvorištu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dvorište bazen uređenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA