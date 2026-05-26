Trend leta 2026. pretvara dvorište u mediteransku oazu – bazen, kamene ploče i mirisna bašta stvaraju atmosferu kao da ste u luksuznom odmaralištu.

Izvor: Shutterstock

Dvorište sa bazenom oblikuje se kao luksuzni resort, sa kamenom, belim suncobranima i elegantnim namještajem.

oblikuje se kao luksuzni resort, sa kamenom, belim suncobranima i elegantnim namještajem. Mediteranski detalji kao što su keramičke pločice u plavim i žutim tonovima, zajedno sa aromatičnim biljem, donose mirise i boje morske obale.

U trendu je "staycation" (odmor kod kuće), pa dvorište postaje destinacija samo po sebi, pretvarajući svakodnevicu u ljetovanje.

Trend uređenja dvorišta u 2026. godini je ideja da vaš prostor izgleda kao hotelski rizort, mjesto gdje se svakodnevica pretvara u godišnji odmor.

Ovog ljeta, dvorišta sa bazenom postaju produžetak luksuznog putovanja. Umjesto klasičnih rešenja, sve je u detaljima koji stvaraju atmosferu mediteranskog hotela: kamene ploče u bež tonovima, krem i drveni namještaj, veliki bijeli suncobrani koji hvataju sunčeve zrake. Takav ambijent ne samo da pruža osjećaj raskoši, već i iluziju da ste na odmoru u nekom prestižnom resortu.

Trend naglašava da bazen nije samo funkcionalan element, već centralna tačka dvorišta. Oko njega se gradi priča – od keramičkih pločica u bojama mora koje evociraju obale Mediterana, do aromatičnog vrta sa ruzmarinom, majčinom dušicom i origanom. Mirisi začinskog bilja, zvuk vode i vizuelni sklad stvaraju iskustvo koje angažuje sva čula.

Vidi opis Savršeno dvorište sa bazenom: Ne morate na more da biste uživali u luksuzu kao u hotelu sa pet zvjezdica bazeni slike ideje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Baš takvo je i dvorište Nensi Mejers, američke rediteljke i scenaristkinje, čiji dom prati upravo tu estetiku.

Uređenje dvorišta u ovom stilu znači da se luksuz ne mjeri samo veličinom bazena, već atmosferom. Cilj je da terasa i voda zajedno podsjete na hotelski odmor, da svaki detalj – od namještaja do biljaka – prenese osjećaj putovanja. To je suština trenda 2026: dvorište kao destinacija, bazen kao srce luksuznog boravka, a cjelokupni prostor kao privatni rizort u kojem se svakodnevica pretvara u odmor.

U galeriji pogledajte kako je jedan par sam napravio bazen u dvorištu.