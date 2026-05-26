Muzika u ritmu tenisa: Mosimann kreirao „Dreamtrack“ za Đokovića (VIDEO)

Novak Đoković i švajcarski DJ i producent Mosimann predstavili su zajednički muzički projekat "Dreamtrack", koji je privukao veliku pažnju ljubitelja sporta i muzike.

Riječ je o kreativnom miksu koji kombinuje hitove iz devedesetih godina sa autentičnim zvukovima sa teniskih terena, uključujući udarce loptice, klizanje po šljaci.

U projektu su iskorišteni i elementi vezani za legendarne tenisere, poput zvuka patika Rodžera Federera, karakterističnog uzvika Rafaela Nadala, te atmosfere velikih teniskih turnira...

Posebnu pažnju izazvala je pjesma "Đurđevdan", koja je uklopljena u muzičku podlogu i dodatno doprinijela ovom neobičnom spoju sporta i muzike.

Đokovićev "Dreamtrack" na taj način spaja sport i muziku u jedinstven audio doživljaj, a ova neobična saradnja već je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Novak Đoković trenutno se nalazi u Francuskoj, gdje se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa.

