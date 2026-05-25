Novak otkrio kako su mu organizatori Rolan Garosa pomogli: "Tražio sam i izašli su mi u susret"

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je da je tražio termin u nedjelju, a organizatori su riješili da legendi izađu u susret

Srpski teniser i jedan od favorita na Rolan Garosu Novak Đoković je poslije pobjede u prvom kolu turnira u Parizu otkrio da je od organizatora tražio poseban termin. Legenda kakva jeste u svijetu tenisa, Novak je bez problema u nedjelju izašao na teren, u željenom terminu, pobijedio i zakazao duel protiv Valentina Rojera.

"Jednostavno idem dalje, ostao sam u turniru. Želio sam da igram u nedjelju i izašli su mi u susret, što mi sada donosi dva dana odmora. Tijelo se više ne oporavlja kao ranije i potpuno sam svjestan toga", rekao je.

"Priprema nije bila idealna. Odigrao sam samo jedan meč na šljaci, ne zato što sam to planirao, već zbog okolnosti i povrede. Ipak, drago mi je što sam ovdje. Fizički sam se osjećao dobro. Meč je trajao tri sata. Istina, nije bilo mnogo dugih razmjena i relija, ali igrati protiv Francuza ovdje je uvijek zahtjevno i predstavlja veliki izazov. Zato mi je posebno drago što sam uspio da prođem dalje", rekao je Novak Đoković poslije pobjede.

Srpski teniser nije imao mnogo turnira od finala Australijan opena, a posebno ne mnogo mečeva na šljaci, na kojoj igra na Rolan Garosu. Srpski teniser se pojavio u Indijan Velsu, gdje je ispao u osmini finala, potom je otkazao dolazak u Majami, a kada je u pitanju zagrijavanje za Pariz, odigrao je svega jedan meč u Rimu.

Novak je na mastersu u Italiji poražen već u prvom meču, pošto je bolji bio Dino Prižmić. Baš taj nedostatak mečeva je nešto što se prigovara Novaku Đokoviću, ali činjenica da je 22. maja napunio 39 godina dovoljno govori o tome da mu iskustvo mnogo pomaže, dok mečevi koji nisu na velikim turnirima mogu dodatno da utiču na fizičko stanje srpskog tenisera.