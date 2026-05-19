Na današnji dan 1991. godine: Borac osvojio Kup IHF

Bojan Jakovljević
Banjalučani su u dvomeču bili bolji od moskovskog CSKA.

RK Borac osvajač Kup IHF 1991. godine

Na današnji dan, 19. maja 1991. godine, ispisana je jedna od najljepših i najslavnijih stranica u istoriji RK Borca i banjalučkog sporta uopšte!

Izabranici tadašnjeg trenera Velimira Petkovića popeli su se na krov Evrope, prkoseći moćnom moskovskom CSKA-u predvođenom legendarnim Talantom Dujšebaevim. Nakon velike pobjede u prepunom "Boriku" (20:15), uslijedio je epski revanš u Moskvi. Domaćin je slavio sa minimalnih 24:23, što je značilo samo jedno – pehar Kupa IHF stiže u Banjaluku!

Zlatnim slovima u istoriju su se upisali kapiten Zlatan Arnautović, Mehmedalija Mulabdić, Mustafa Torlo, Draško Prtina, Senjanin Maglajlija, Aleksandar Knežević, Davor Perić, Jani Čop, Samir Nezirević, Andrej Golić, Dragan Marković i Goran Stupar.

"Ovaj istorijski uspjeh, zajedno sa 50 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona, proslavićemo dostojanstveno na Svečanoj akademiji 7. juna u Banskom dvoru", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

