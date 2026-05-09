Haos u Pragu, navijači Slavije prekinuli vječiti derbi koji je donosio titulu!?

Tek nekoliko minuta je dijelilo igrače Slavije od proslave titule, ali su domaći navijači izazvali prekid nakon čega duel nije nastavljen.
Samo nekoliko minuta je dijelilo igrače praške Slavije nad gradskim rivalom Spartom, kojom bi praktično stavili ruku na titulu, drugu u posljednje dvije godine.
Imali su 3:2 u vječitom derbiju glavnog grada, ali su onda navijači domaće ekipe u sedmom od deset minuta nadoknade "uzeli stvari u svoje ruke". Utrčali su na teren Fortuna Arene sa upaljenim bakljama i krenuli da se obračunaju sa protivničkim pristalicama, pa je meč morao da bude prekinut nakon čega nije ni nastavljen.
Čeka se sada odluka FS Češke, a dok ne stigne, treba znati da Slavija ima osam bodova prednosti u odnosu na vječitog rivala. Da je večeras došla do pobjede, ovjerila bi titulu došavši do dvocifrenog plusa tri kola prije kraja sezone.
(mondo.ba, D. Šutvić)