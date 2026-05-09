Haos u Pragu, navijači Slavije prekinuli vječiti derbi koji je donosio titulu!?

Tek nekoliko minuta je dijelilo igrače Slavije od proslave titule, ali su domaći navijači izazvali prekid nakon čega duel nije nastavljen.

Izvor: Dominika Körtvélyesiová / Alamy / Profimedia

Samo nekoliko minuta je dijelilo igrače praške Slavije nad gradskim rivalom Spartom, kojom bi praktično stavili ruku na titulu, drugu u posljednje dvije godine.

Imali su 3:2 u vječitom derbiju glavnog grada, ali su onda navijači domaće ekipe u sedmom od deset minuta nadoknade "uzeli stvari u svoje ruke". Utrčali su na teren Fortuna Arene sa upaljenim bakljama i krenuli da se obračunaju sa protivničkim pristalicama, pa je meč morao da bude prekinut nakon čega nije ni nastavljen.

Chaos at the Prague derby between Slavia & Sparta tonight!pic.twitter.com/eWsPRjQO8p — (@thecasualultra)May 9, 2026

Slavia v Spartapic.twitter.com/pJMwE2y3SD — Ultras Clips (@ultras_clips)May 9, 2026

Čeka se sada odluka FS Češke, a dok ne stigne, treba znati da Slavija ima osam bodova prednosti u odnosu na vječitog rivala. Da je večeras došla do pobjede, ovjerila bi titulu došavši do dvocifrenog plusa tri kola prije kraja sezone.

*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza*



Kibice Slavii:pic.twitter.com/tfpiMIlHyt — Michał (@majkeI1999)May 9, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba, D. Šutvić)