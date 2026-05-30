logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovo Lukić prvi put starter u "zmajevima": Ne mogu dočekati da postignem prvenac za BiH (VIDEO)

Jovo Lukić prvi put starter u "zmajevima": Ne mogu dočekati da postignem prvenac za BiH (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napadač Univerzitatee Kluž Jovo Lukić sinoć je na "Koševu" drugi put obukao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine.

BiH Sjeverna Makedonija izjave Jovo Lukić Samed Baždar Nidal Čelik Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su remizirali protiv Sjeverne Makedonije na prepunom stadionu "Asim Ferhatović Hase", a prvi put je starter bio nekadašnji centarfor Borca Jovo Lukić.

Utisak je da je opravdao povjerenje selektora BiH Sergeja Barbereza, iako je mogao biti učinkovit da je bilo više centaršuteva u kazneni prostor.

"Svi smo uživali u ovoj utakmici, ali šteta što nismo pobijedili. Velika je čast i zadovoljstvo igrati za svoju državu, nema boljeg osjećaja. Dali smo sve od sebe, ali eto, nismo imali sreće. Nadam se da ću što prije postići svoj prvi gol za BiH, iskreno ne mogu dočekati", poručio je Lukić.

Na meču u Sarajevu debitovao je Nidal Čelik.

"Debi na najdražem stadionu. Ponosan sam što sam postao član ove reprezentacije i nadam se da je ovo tek prva utakmica od mnogih utakmica u dresu Bosne i Hercegovine. Rezultat nije onakav kakav smo priželjkivali, ali smo vidjeli gdje treba da napredujemo. Do polaska u SAD uradićemo analizu - i dobrih stvari, ali i onih koje treba popraviti", rekao je Nidal.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Samed Baždar je u finišu prvom poluvremena imao dvije odlične šanse, ali je samo pogodio stativu gola Sjeverne Makedonije.

"Bio sam u šansi dva puta, ali... Kontrolisali smo od početka utakmicu, imali posjed i šanse koje nažalost nismo iskoristili. Neka na Svjetskom prvenstvu bude kako treba. Od samog starta je bio plan da podijelimo minutažu. Čeka nas Panama, sigurno dobar protivnik, a treba da se naviknemo na vrijeme i vremensku razliku u SAD. Mi ulazimo maksimalno u svaku utakmicu, bez obzira je li prijateljska ili takmičarska. Hvala navijačima na podršci. Nevjerovatan osjećaj za mene i moje saigrače. Nadam se da ćemo se iz utakmice u utakmicu i ubuduće zajedno radovati", istakao je Baždar.

Sada "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovo Lukić zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC