Jovo Lukić prvi put starter u "zmajevima": Ne mogu dočekati da postignem prvenac za BiH (VIDEO)

Napadač Univerzitatee Kluž Jovo Lukić sinoć je na "Koševu" drugi put obukao dres reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su remizirali protiv Sjeverne Makedonije na prepunom stadionu "Asim Ferhatović Hase", a prvi put je starter bio nekadašnji centarfor Borca Jovo Lukić.

Utisak je da je opravdao povjerenje selektora BiH Sergeja Barbereza, iako je mogao biti učinkovit da je bilo više centaršuteva u kazneni prostor.

"Svi smo uživali u ovoj utakmici, ali šteta što nismo pobijedili. Velika je čast i zadovoljstvo igrati za svoju državu, nema boljeg osjećaja. Dali smo sve od sebe, ali eto, nismo imali sreće. Nadam se da ću što prije postići svoj prvi gol za BiH, iskreno ne mogu dočekati", poručio je Lukić.

Na meču u Sarajevu debitovao je Nidal Čelik.

"Debi na najdražem stadionu. Ponosan sam što sam postao član ove reprezentacije i nadam se da je ovo tek prva utakmica od mnogih utakmica u dresu Bosne i Hercegovine. Rezultat nije onakav kakav smo priželjkivali, ali smo vidjeli gdje treba da napredujemo. Do polaska u SAD uradićemo analizu - i dobrih stvari, ali i onih koje treba popraviti", rekao je Nidal.

Samed Baždar je u finišu prvom poluvremena imao dvije odlične šanse, ali je samo pogodio stativu gola Sjeverne Makedonije.

"Bio sam u šansi dva puta, ali... Kontrolisali smo od početka utakmicu, imali posjed i šanse koje nažalost nismo iskoristili. Neka na Svjetskom prvenstvu bude kako treba. Od samog starta je bio plan da podijelimo minutažu. Čeka nas Panama, sigurno dobar protivnik, a treba da se naviknemo na vrijeme i vremensku razliku u SAD. Mi ulazimo maksimalno u svaku utakmicu, bez obzira je li prijateljska ili takmičarska. Hvala navijačima na podršci. Nevjerovatan osjećaj za mene i moje saigrače. Nadam se da ćemo se iz utakmice u utakmicu i ubuduće zajedno radovati", istakao je Baždar.

Sada "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

