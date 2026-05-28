Borac potvrdio dolazak Amara Milaka: Krilni napadač iz Mostara potpisao trogodišnji ugovor!

Dosadašnji ofanzivac Veleža nosiće dres Borca do ljeta 2029. godine.

FK Borac potvrdio je dolazak Amara Milaka, o kojem je MONDO pisao ranije tokom popodneva.

Mladi krilni napadač rođen 2006. godine stigao je u klub kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Veležom, a sa klubom iz Platonove ulice dogovorio je trogodišnju saradnju.

"Borčevci, ja sam Amar Milak i sa Gradskog stadiona idemo u nove pobjede", poruka je Milaka koju je Borac objavio na društvenim mrežama.

Milak je prošao omladinsku školu "rođenih", a za prvi tim je odigrao 61 meč i postigao 4 gola uz 6 asistencija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

