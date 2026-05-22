"Lijepo je biti dio Borca m:tel" Mirko Mikić nakon osvojenog 17. Kupa Srpske: Bukvalno smo dali posljednji atom snage

Rukometaši Borca m:tel osvajači su Kupa Republike Srpske za sezonu 2025/06.

Banjalučani su u dramatičnom finalu u dvorani "Centar" savladali dobojsku Slogu rezultatom 29:28 (15:12) i podigli po 17. put pehar u ovom takmičenju.

Izabranici Mirka Mikića su do samog finiša vodili, imali čak i po pet golova prednosti, da bi zahvaljujući golmanu Đorđu Bosiću, Sloga uspjela da stigne do izjednačenja, a onda iz sedmerca zbog igranja nogom, kapiten crveno-plavih Miloš Nježić je donio trijumf za novi trofej.

"Uvijek je isto, ja to stavno govorim da sad, kad igraju naše dvije dvije ekipe, to je uvijek do posljednjeg sekunda na jednu loptu, do posljednjeg atoma snage. Ovdje se potrefilo da je nama posljednja utakmica sezone i nismo imali šta više ni čuvati u sebi. Jednostavno dali smo sve, toliko smo istrošeni. Čestitam igračima, bukvalno su dali posljednje atome snage", rekao je Mikić poslije osvojenog Kupa Republike Srpske, 17. u klupskoj istoriji.

Potom je strateg Banjalučana sportski čestitao dobojskoj Slogi na odličnoj sezoni u kojoj su osvojili treće mjesto u prvenstvu BiH, igrali finale Kupa RS i još ih očekuje završnica Kupa BiH.

"Oni još imaju Fajnal-for Kupa BiH, želim im svu sreću i u tom takmičenju, a mi sad idemo na odmor".

Mikić je prokomentarisao i sezonu banjalučkog tima u kojoj je osvojena vicešampionska titula i Kup RS.

"Mislim da smo odigrali jednu dosta dobru sezonu, da smo igrali lijepo, da smo imali jednu dobru energiju, da smo imali jednu sjajnu atmosferu u ekipi i svlačionici, da smo imali jednu koheziju između rukovodstva i svlačionice. Bezbroj puta sam ponovio, zaista je bilo lijepo biti dio Borca u ovoj 2025/26", poentirao je trener crveno-plavih.

