Kup Republike Srpske za rukometaše: Slavija odustala, Borac bez borbe u finalu

Banjalučani čekaju rivala iz drugog polufinala, u kojem u Doboju igraju Sloga i Leotar.

Rukometaši Slavije odustali su od nastupa u polufinalu Kupa Republike Srpske u kojem je trebalo da igraju protiv Borca m:tel. Na taj način Banjalučani su direktno izborili plasman u finale gdje će imati priliku da dođu do 17. trofeja.

U drugom polufinalu sastaju se Sloga i Leotar, a meč je na programu u četvrtak, 14. maja, u Doboju od 19 časova.

Pobjednički pehar brane rukometaši dobojske Sloge, dok je Borac m:tel sa 16 trofeja najuspješniji u Кupu Republike Srpske.