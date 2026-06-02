Hrvatska poražena od Belgije pred Mundijal: Juri Tilemans i Romelu Lukaku utišali "Rujevicu"

Selekcija Hrvatske izgubila je u utorak na "Rujevici" od Belgije u pretposljednjoj provjeri pred Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia

Belgija je pobijedila Hrvatsku u Rijeci rezultatom 0:2 (0:1), a po jedan gol vidjeli smo u oba poluvremena. Prvi je postigao Juri Tulimans u 38. minutu, a tačku na trijumf "đavola" stavio je Romelu Lukaku u šestom minutu sudijske nadoknade.

Prvi pogodak gostiju iz Belgije pao je poslije odličnog prodora Žeremija Dokua po lijevoj strani i centaršuta, koji je stigao do Tilemansa, a on je lagano pospremio u donji ugao gola "kockastih" - 0:1.

Izabranici Zlatka Dalića imali su nekoliko šansi, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu sjajnog veterana Tiba Kurtoe.

Sve to kaznio je Romelu Lukaku u sudijskoj nadoknadi - 0:2.

Romelu Lukaku makes it two at stoppage times.



Croatia 0-2 Belgium pic.twitter.com/ehmxtVaybn — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 2, 2026

Hrvatima sada predstoji meč sa Slovenijom 7. juna u generalnoj probi pred Svjetsko prvenstvo, gdje će igrati protiv Engleske, Gane i Paname.

Prvi meč sa Englezima im je na rasporedu 17. juna u Dalasu, zatim slijedi duel s Panamom 23. juna u Torontu, dok je posljednji meč u grupi Hrvatske zakazan za 27. juni protiv selekcije Gane u Filadelfiji.

"Crveni đavoli" će s druge strane igrati na Mundijalu protiv Egipta, Irana i Novog Zelenda.

(MONDO)