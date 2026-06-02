Spisak Turske za Svjetsko prvenstvo: Glavna zvijezda je supertalentovani fudbaler Real Madrida

Autor Bojan Jakovljević
Reprezentacija Turske objavila je spisak igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Predvodi ih Arda Guler iz Real Madrida.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu uskoro počinje (od 11. juna do 19. jula) i igraće se u Americi, Kanadi i Meksiku. Reprezentacije objavljuju konačne spiskove, sada je to uradila i selekcija Turske. Selektor Vinćenco Montela odabrao je 26 igrača.

Predvodi ih supertalentovani igrač Real Madrida Arda Guler koji je uz kapitena Hakana Čalhanoglua najveća zvijezda u timu. Tu je i Kenan Jildiz iz Juventusa.

Turska se nalazi u grupi D sa domaćinom Amerikom, Paragvajem i Australijom i među favoritima je za prolaz u narednu fazu takmičenja. Ovako izgleda spisak Turske:

  • Golmani: Altaj Bajndir, Mert Gunok, Ugurčan Čakir
  • Defanzivci: Abdulkerim Bardakči, Merih Demiral, Čaglar Sojunču, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Mert Muldir, Ozan Kabak, Samet Akajdin, Zeki Čelik
  • Vezni red: Hakan Čalhanoglu, Ismail Juksek, Kan Ajhan, Orkun Kokču, Salih Ozkan
  • Napadači: Arda Guler, Baris Alper Jilmaz, Džan Uzun, Deniz Gul, Irfan Džan Kaveči, Kenan Jildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Ajdin, Junus Akgun

