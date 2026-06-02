Sarajevo kao Partizan! Prošle godine rastali se sa Zekićem, sada ga vraćaju na klupu!

Nasljednik Marija Cvitanovića na klupi Sarajeva biće dobro poznato ime.

Fudbalski klub Sarajevo i ovu sezonu počinje sa promjenom na klupi.

Nakon što je prema još nepotvrđenim informacijama smijenjen Mario Cvitanović ekipa Sarajeva dobiće, petog trenera u samo godinu dana, ali to neće biti novo ime.

Na klupu bordo tima prema pisanju sarajevskih medija vraća se Zoran Zekić, koji se rastao s klubom nakon neuspjeha u evropskim kvalifikacijama i remijem sa Radnikom na startu prošle sezone.

Njega je tada privremeno zamijenio Dženan Hošić, potom je ekipu vodio Husref Musemić, a onda je došao Mario Cvitanović.

Zekić se sada vraća u klub sa kojim je osvojio Kup BIH i kojeg je vodio na 48 utakmica, upisavši 25 pobjeda, 16 remija i sedam poraza.