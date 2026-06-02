Tumbaković javno brani Peđu: "Ko ima pravo da urušava Mijatovića? Radio u Realu, a ne zna da vodi Partizan"

Ljubiša Tumbaković oglasio se poslije odlaska Peđe Mijatovića i pričao je o njegovoj ostavci i dešavanjima u Partizanu

Peđa Mijatović odlučio je da podnese neopozivu ostavku poslije sjednice Skupštine Partizana. Na konferenciji za medije saopštio je svoju odluku i razloge za to. O svemu tome je pričao Ljubiša Tumbaković koji je stao u njegovu odbranu.

"Ono što bih eventualno htio da kažem, rekao bih to lice u lice tim ljudima. Žao mi je što je Peđa otišao. Ovo što je napravio je moralni čin. Iskazao je ljudsku vrijednost. Postavljam pitanje - Partizan treba da živi, ali mora da izađe sa jasnom strategijom, šta dalje od kluba hoćemo? Za sedam-osam dana počinju pripreme za kvalifikacione utakmice, više nismo ni drugi, sad smo treći. Kada su pravi klubovi na ljetovanju, mi ćemo da igramo kvalifikacije. Sa kojim timom?", počeo je Tumbaković priču u podkastu "Superindirektno" kod Popa i Milana.

Nastavio je da priča o njemu i istakao da mu nije jasno kako Peđa ne može da radi u Humskoj.

"Ko ima pravo da uruši jednog Peđu Mijatovića? Hoće li neko da mi objasni. Veliko je fudbalsko ime. Tri i po godine u Real Madridu i onda dođe ovdje i ne zna da vodi Partizan. Pa, kako?"

"Peđa je mogao više, ali mi stvari postavljamo naopačke"

Složio se sa konstatacijom da je Mijatović mogao više za godinu i po dana u klubu, ali da postoje i drugi problemi.

"Sigurno da je mogao više. Imao je dva prelazna roka, ali ima trenersko pravilo da se tim stvara u tri prelazna roka. Vjerovatno je mogao više. Ali, mi stvari postavljamo naopačke i prvo gledamo šta ne valja. Pljunuo bih na sebe kada bih kritikovao ljude iz Partizana, jer je Partizan moji. Ako pričam ružno o njima, pričam ružno o Partizanu. Hoću lijepe stvari da pričam o Peđi. Trenirao sam ga dvije godine, nalazimo se u super korektnim odnosima. On je legenda, ako to znači nešto u Srbiji. Ostvaren je kao fudbaler i rukovodilac. Biti tri i po godine direktor Real Madrida i dođje onda u ovakvu našu ligu. Imamo Lučane, divim im se, ništa protiv njih, ali imaju nekoliko igrača od preko 40 godina. Pričamo o nekoj našoj ligi i rezultatima lige."

Iskusni stručnjak posebno je govorio o navijačima i o interesovanju za srpski fudbal.

"Hajde, ljudi, da krenemo ispočetka, da napravimo strategiju. Vodio sam 40 derbija, uživao sam, na svakom seminaru na kojima predajem mladim trenerima, kažem im: 'Daj Bože da neko do vas vodi bar jedan derbi.' Prvi derbi na Marakani sam imao 95.000 ljudi 1992. godine, revanš kod nas pred 50.000 ljudi. Zvezda sad slavi titulu pred 3.000 ljudi, uzela je sedam titula u nizu. Gdje ćemo dalje? Pričamo o Skupštini Partizana. Da je sve normalno, da se zaključaju, da razgovaraju i da naprave to što su napredovali, ko može sa kim. Njih je tamo bilo pet i njih petoro ne mogu da se slože u interesu Partizana."

"U Partizan samo kao gledalac"

Tumbaković je potvrdio da devet godina nije ušao na stadion u Humskoj. Na pitanje da li bi se vratio da mu ponude neku funkciju dao je kratak i jasan odgovor.

"Samo kao gledalac da uživam u rezultatima Partizana", zaključio je Tumbaković.