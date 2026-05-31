Predrag Mijatović dan prije Skupštine Partizana: "Nemam problem sa Rasimom Ljajićem, već sa Lazovićem i Forcan"

Potpredsjednik FK Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović obratio se javnosti dan prije jako važne sjednice klupske skupštine.

U ponedjeljak za 14 časova zakazana je sjednica klupske skuštine, na kojoj se očekuje rasplet sukoba unutar uprave. Mijatović je uoči te sjednice rekao da nema problem sa predsjednikom kluba Rasimom Ljajićem, već sa generalnim direktorom Dankom Lazovićem i potpredsjednicom zaduženom za poslovnu politiku, Milku Forcan.

"I Rasimu sam rekao, i on to zna. Sa Rasimom nisam imao apsolutno nijedan problem, pustio me je da radim. Imam problem sa drugim subjektima u upravi, generalni direktor, potpredsjednica za poslovanje... To su ljudi za koje mislim da u ovom trenutku nisu spremni, a nisu ni sposobni da se uhvate u koštac sa velikim 'bikom iz koride', da kažem to španskim žargonom. Partizan je u jako teškoj situaciji", kazao je Mijatović gostujući na Radio-televiziji Srbije, bez navođenja imena Danka Lazovića i Milke Forcan.

"Eto, sutra je skupština u 14 časova, neka članovi Skupštine izaberu ko će voditi Partizan, na njima je jako velika odgovornost, možda i najveća u istoriji Partizana. Eto, tu smo, nikakav problem", dodao je on.

"Pomoć države biće potrebna i nadalje"

Govorio je Predrag Mijatović i o svom odnosu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i o pomoći države za koju ga je Mijatović kontaktirao ispred kluba.

"Aleksandra Vučića sam upoznao kada sam došao u Partizan. nekoliko puta smo se prije toga pozdravili na nekim manifestacijama, on kao predsjednik džrave, ja kao bivši igrač. Naš odnos počinje nekoliko nedjelja poslije mog ulaska u Partizan. Zašto? Jer sam shvatio da Partizanu kao fudbalskom klubu u ozbiljnoj finansijskoj krizi nema načina da krene napred osim uz pomoć države, u razgovoru sa Aleksandrom Vučićem, koji je predsjednik države. Reći ću to sada, rekao sam i prije šest mjeseci i to mi najviše zamjera jedna grupa navijača".

Rekao je Mijatović da potreba za tom pomoću neće prestati ni u narednom periodu.

"Smatram da će nam u narednom periodu isto tako biti potrebna pomoć države u svim segmentima. To je do sada bilo finansijski. U životu treba biti pragmatičan, ako je to moja najveća greška, opet bih to uradio"

Govorio je i o pozdravu sa Zvezdanom Terzićem kada je zajedno sa predsjednikom FK Partizan posjetio "Marakanu" na vječitom derbiju.

"Kroz godinu i po dana ovde shvatio sam kakve su to relacije i komentari. Žao mi je što postoji takav opozit između 'ovih' i 'onih'. Toga nije bilo ni devedesetih, kada se jako loše živjelo u Srbiji. Ako je to moja najveća greška, onda nismo spremni da idemo ka pravcu modernog fudbala. Juče vidite ljute rivale, Real Madrid i predsjednika Florentina Pereza i čelnika UEFA, čiji je bio gost. Florentino i Čeferin su se pozdravili. Bio sam sa njima, vidio ih i pričaju", kazao je Mijatović.

