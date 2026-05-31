Laktaši pobjedom u Istočnom Sarajevu okončali sezonu u Prvoj ligi Republike Srpske

Fudbaleri Laktaša su Prvu ligu Republike Srpske završili novom pobjedom, 16. u sezoni za vicešampionsku poziciju.

Izvor: FK Laktaši

BSK je ranije osvojio titulu prvaka Srpske, a Laktaši su nedjeljnom pobjedom nad Slavijom u Istočnom Sarajevu spustili zavjesu na sezonu 2025/26.

SLAVIJA - LAKTAŠI 1:3 (0:3)

Do odlaska na odmor u poluvremenu, gosti su riješili pitanje pobjednika nakon pogodaka Ognjena Škorića u 13, ta dva gola Srđana Bašića u 18. i 34. minutu, da bi čast „sokolova“ u samom finišu utakmice spasio Petar Dabić.

Izabranici Slobodana Starčevića su većim dijelom sezone biti lideri na tabeli, ali je banjalučki BSK ipak uspio da prvi prođe kroz cilj i izbori plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Naravno pod uslovom da dobije licencu za nastup.

SLAVIJA: Duškaj, Šemdin (od 80. Dedović), Gojković (od 71. Đurić), Matković (od 71. Maksić), Dabić, Taušan (od 71. Stevanović), Todorović, Mandić, Karić, Stjepić, Babaluk (od 46. Rustemović)

LAKTAŠI: Lončar, Ostić (od 46. Šuput), Milić, Dodig, Moconja (od 89. U. Kovačević), Škorić, Babić, Bašić, Ševa (od 20. Ilić), Vučinić, Mlicanović

