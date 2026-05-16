BSK nadomak titule u Prvoj ligi RS: Leotar i Laktaši remizirali bez golova

Banjalučani u nadoknadi vremena stigli do trijumfa protiv Drine i stigli veoma blizu prve titule u Prvoj ligi Republike Srpske.

Sjanim golom Siniše Ristića u 94. minutu, BSK je slavio protiv Drine 3:2 i tako stigao nadomak titule u Prvoj ligi Republike Srpske, svoje prve u istoriji.

Banjalučani su preokrenuli rezultat u nastavku. Prethodno je dva gola, oba iz penala, postigao Nebojša Runić, dok su strijelci za goste bili Miloš Jokić i Danijel Erić.

Učvrstili su se tako "romantičari" na prvoj poziciji i dva kola prije kraja imaju pet bodova prednosti nad Leotarom, koji na "Policama" nije uspio da savlada Laktaše. Derbi u Trebinju okončan je bez pobjednika, ali i bez golova.

U trećem meču Lige za prvaka Slavija je bila ubjedljiva protiv Kozare u Gradišci 3:0. Strijelci su bili Lazar Stjepić, Ognjen Todorović (penal) i Ernad Babaluk.

TABELA: BSK 56, Leotar 51, Laktaši 50, Slavija 39, Kozara 37, Slavija 36.

U Ligi za opstanak Zvijezda 09 slavila je u gostima protiv Romanije 4:2 i tako gurnula Paljane u ponor. Famos je bio bolji od Omarske 3:1, dok Velež i Vlasenica igraju 19. maja. Slobodna u ovom kolu je bila Sutjeska.