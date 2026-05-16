logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BSK nadomak titule u Prvoj ligi RS: Leotar i Laktaši remizirali bez golova

BSK nadomak titule u Prvoj ligi RS: Leotar i Laktaši remizirali bez golova

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Banjalučani u nadoknadi vremena stigli do trijumfa protiv Drine i stigli veoma blizu prve titule u Prvoj ligi Republike Srpske.

BSK - Drina Izvor: sport.mtel.ba/screenshot

Sjanim golom Siniše Ristića u 94. minutu, BSK je slavio protiv Drine 3:2 i tako stigao nadomak titule u Prvoj ligi Republike Srpske, svoje prve u istoriji.

Banjalučani su preokrenuli rezultat u nastavku. Prethodno je dva gola, oba iz penala, postigao Nebojša Runić, dok su strijelci za goste bili Miloš Jokić i Danijel Erić.

Učvrstili su se tako "romantičari" na prvoj poziciji i dva kola prije kraja imaju pet bodova prednosti nad Leotarom, koji na "Policama" nije uspio da savlada Laktaše. Derbi u Trebinju okončan je bez pobjednika, ali i bez golova.

U trećem meču Lige za prvaka Slavija je bila ubjedljiva protiv Kozare u Gradišci 3:0. Strijelci su bili Lazar Stjepić, Ognjen Todorović (penal) i Ernad Babaluk.

  • TABELA: BSK 56, Leotar 51, Laktaši 50, Slavija 39, Kozara 37, Slavija 36.

U Ligi za opstanak Zvijezda 09 slavila je u gostima protiv Romanije 4:2 i tako gurnula Paljane u ponor. Famos je bio bolji od Omarske 3:1, dok Velež i Vlasenica igraju 19. maja. Slobodna u ovom kolu je bila Sutjeska.

  • TABELA: Zvijezda 36, Sutjeska 32, Omarska 31, Velež 30, Famos 30, Romanija 29, Vlasenica 20.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK BSK FK Leotar Trebinje FK Laktaši

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC