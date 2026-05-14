Sloga se pridružila Borcu m:tel u finalu Kupa Republike Srpske

Nebojša Šatara
Poznati su finalisti ovogodišnjeg Kupa Republike Srpske u rukometu.

Rukometaši Sloge izborili su plasman u finale Kupa RS, nakon što su u polufinalnom duelu deklasirali trebinjski Leotar sa ubjedljivih 32:23 (17:10).

Vukašin Zekić sa šest golova bio je najefikasniji u pobjedničkom timu, po pet su dali Miloš Čekić i Todor Milisavljević.

Kod tima iz Trebinja prvo ime bio je Andrija Jokić sa sedam pogodaka.

Sloga će tako imati priliku da brani pobjednički pehar iz prethodne sezone, a rival u finalu biće im banjalučki Borac m:tel, koji je u finale prošao bez borbe nakon što im je Slavija predala meč.

