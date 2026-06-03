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Svi pričaju o Srbiji, ali pogledajte šta radi Njemačka!

Svi pričaju o Srbiji, ali pogledajte šta radi Njemačka!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Njemačka je prvi četvrtfinalista FIBA Svetskog prvenstva u basketu 3x3.

Njemačka u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u basketu Izvor: Kai Taller / Newspix.pl / Profimedia

Reprezentacija Nemačke ostvarila je sve četiri pobjede u grupi C na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3, a posljednji meč odigrala je protiv selekcije Kine i tom prilikom slavila 22:12. Njemačka je postala prava sila na basketaškom polju, a ovaj nacionalni tim gotovo sve mečeve dobio je velikom razlikom, pa čak i prije isteka 10 minuta igre.

Samo u prvih nekoliko sekundi postojala je nada da Kina može da parira Njemačkoj, a onda je uslijedila potpuna dominacija. Njemačka je vezala seriju od 6:0 za značajno vođstvo od 8:3. Sve je išlo na ruku Nijemcima, koji su u mini-serijama pravili veliku razliku.

Igrač meča bio je Niklas Krop, koji je postigao devet poena, dok su Denzel Ađeman i Fabijan Gisman susret završili sa po šest poena, a Kevin Brajant sa jednim. Na drugoj strani po četiri poena imali su Singžuej Vu i Djanlijang Džang, a po dva Hanju Guo i Pengčeng Lu. Ovim porazom Kina je završila takmičenje u Poljskoj.

Njemačka je obezbijedila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u basketu 3x3, dok je Holandija na drugom mjestu sa tri pojbede i jednim porazom, odnosno Novi Zeland na trećem sa skorom 2-2. Ova dva tima igraće u doigravanju 5. juna kako bi se plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Njemačka je u prvom meču bila bolja od Japana 21:15, potom od Novog Zelanda 19:10, zatim od Holandije 21:13, a onda i od Kine 22:12. Ovaj tim protivnicima nije dozvolio mnogo inicijative i time je poslao jasnu poruku svim rivalima u Varšavi. 

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Njemačka basket

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