Marinović napravio jednu promjenu na spisku Borca pred dvomeč sa ML Vitebskom

Trener Borca izvršio je jednu korekciju u odnosu na duele sa Petrokubom.

Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca večeras će dočekati ML Vitebsk u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Večerašnji okršaj u Platonovoj ulici počinje u 20.30 časova, uz direktan prenos na Radio-televiziji Republike Srpske i na našem portalu, a pred ovaj dvomeč trener Vinko Marinović je izvršio jednu izmjenu u igračkom kadru.

Tako je sa spiska otpao Ognjen Radošević, dok se na listi registrovanih igrača za ovaj dvomeč umjesto njega našao Ivan Kukavica, doskorašnji igrač Posušja, koji je nedavno potpisao ugovor sa klubom iz Platonove ulice.

Osim Kukavice, na spisku su i: Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković, Mladen Jurkas, Bart Majers, Abel Paskval, Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić, Amer Hiroš, Pavle Đajić (B lista), Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Stojan Vranješ, Ante Roguljić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec, Luka Juričić, David Vuković, Damir Hrelja, Omar Sijarić, Amar Milak, Matej Deket (B lista) i Dani Romera.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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