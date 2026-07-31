“Za Borčev sitan vez”: Banjalučani doveli hrvatskog fudbalera

Ivan Kukavica novi je igrač Borca, potvrdio je u petak banjalučki klub.

Izvor: Instagram/FK Borac/ Screenshot

Borac iz Banjaluke je dan nakon plasmana u treće kolo kvalifikacija Konferencijske lige pojačao vezni red!

Crveno-plavi su saopštili da su angažovali hrvatskog fudbalera Ivana Kukavicu, defanzivnog vezistu koji je prošle sezone bio član Posušja, za koji je odigrao 30 mečeva i postigao tri gola, uz dvije asistencije.

“Za Borčev sitan vez: Ivan Kukavica potpisao dvogodišnji ugovor”, saopšteno je iz banjalučkog kluba na društvenim mrežama.

Dvadesetdvogodišnji vezista je ponikao u splitskom Hajduku, a u seniorskoj karijeri je prije hercegovačkog tima sa “Mokrog doca” nastupao za zagrebačku Lokomotivu i Sesvete.

(MONDO)