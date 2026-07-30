Pregovarao sa Borcem, obukao dres Kluža, pa napustio Rumuniju i vratio se u Zrinjski!

Igor Savić definitivno nastavlja karijeru u dresu Zrinjskog, iako je prije mjesec dana obukao dres Kluža.

Izvor: Facebook/ HŠKZrinjski

Transfer vrteška Igora Savića je konačno zavrđšena. Nakon što mu je istekao ugovor sa Zrinjskim Igor avić bio je u pregovorima sa banjalučkim Borcem, potom je potpisao za Kluž, da bi se na kraju vratio među „plemiće“.

Iako je prije mjesec dana predstavljen u dresu Kluža njegov transfer u rumunski klub se iskmolikovao, navodno zbog vize, pa nije bio ni registrovan za meče tamošnje Superlige, kao ni za evropska takmičenja.

Na kraju Savić se vratio u BIH, ali ipak s enije odlučio za Borac, već za povratak u Zrinjski.

Klub iz Mostara u četvrtak je potvrdio njegov dolazak.

"Razdvojili smo se nakratko, tek toliko da se poželimo.

HŠK Zrinjski Mostar može potvrditi da se u redove našega kluba vraća Igor Savić, a suradnja je potpisana do 2028. godine!

Kao jedan od nositelja mentaliteta pobjednika, u dresu s lentom osvojio je dva naslova prvaka BiH, dva Kupa i dva Superkupa, uz brojne sjajne nastupe na europskoj sceni.

Savke, dobro došao kući među svoje Plemiće", objavio je Zrinjski.

"Plemići“ će večeras od 20.30 časova dočekati Valur u revanšu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a ukoliko prođu Islanđane već za naredno kolo moći će da računaju na pojačanje u veznom redu.