Stanković donio neočekivanu odluku: Banjalučanin kao Deki prije 30 godina

Istorijska noć na Marakani, Banjalučanin Matej Strika debitovao prije 17. rođendana.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković poslao je mladog Banjalučanina Mateja Striku na evropsku scenu sa samo 16 godina. Crveno-bijeli su demolirali Larn na Marakani sa 5:0, a svojoj dječački san ispunio perspektivni lijevi bek.

Tako je Strika postao tek četvrti igrač na Marakani koji je zaigrao u evropskom meču prije 17. rođendana. Prestigao je Luku Zarića, a ispred njega su ostali samo Milko Đurovski, Filip Janković i Dejan Stanković.

Odluka stratega crveno-bijelih je pomalo iznenadila javnost, pošto je mladi Strika počeo u prvoj postavi. On je za prvi tim debitovao u aprilu, ali ovaj dan će definitivno pamtiti do kraja života.

"Hvala na čestitkama, utisci su zaista sjajni. Zadovoljan sam svojom, ali i timskom igrom. Najvažnije je da idemo dalje", rekao je Strika.

Otkrio je Strika i kako se osjećao kada je saznao da će početi utakmicu.

"Bio sam prezadovoljan kada sam vidio sastav. Imao sam onu pozitivnu tremu i nadam se da sam ispunio očekivanja. Svojom partijom sam zadovoljan, kao i igrom cijele ekipe. Mislim da smo na terenu pokazali da smo bolji od protivnika."

Za kraj, podijelio je i utiske o atmosferi na najvećem srpskom stadionu. "Ima li ljepšeg mjesta od Marakane i igranja pred ovakvom publikom?", zaključio je Strika.