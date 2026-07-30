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Novak Đoković zvao Sabelenku u pomoć: Pokorio je tenis, ali želi da popravi utisak prije penzije

Novak Đoković zvao Sabelenku u pomoć: Pokorio je tenis, ali želi da popravi utisak prije penzije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković nije se proslavio u dubl konkurenciji, ali ima novu šansu za dokazivanje.

Đoković i Sabalenka igraju miks dubl na US openu Izvor: MAST IRHAM/EPA

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Bjeloruskinja Arina Sabalenka, igraće u miks dublu na US Openu, koji se od prošle sezone igra prije početka glavnog žrijeba u singlu. Turnir je na programu od 24. do 26. avgusta i biće to pravi spektakl za ljubitelje tenisa.

Srpski as je prošle godine igrao u paru sa našom Olgom Danilović, ali su poraženi u prvom kolu, pa će u kombinaciji sa Sabalenkom pokušati da popravi utisak, što od prošle sezone, što generalni kada su u pitanju njegovi nastupi u parovima.

Novak ne igra često u dublu, a osim miksa sa Olgom Danilović u poslednje vrijeme je odigrao u paru sa Fernandom Verdaskom kako bi obilježio kraj njegove karijere, a tokom sezone 2026. već je nastupao sa Stefanosom Cicipasom.

Đoković se nije proslavio

Đoković ima negativan odnos pobjeda i poraza u dublu otkako je 2004. godine debitovao u toj konkurenciji.

Srpski as je ostvario 67 pobjeda u dublu, ali je pretrpeo i 83 poraza. To znači da ima procenat uspješnosti od 46% kada igra u paru, što je poprilično nizak procenat za igrača njegovog kalibra.

Ipak, bilježio je i određene uspjehe u ovoj konkurenciji. Nastupao je u dublu tokom pohoda Srbije do titule u Dejvis kupu 2010. godine, a stigao je i do još četiri polufinala.

Đoković je takođe stigao do još dva finala u konkurenciji parova, ali je u njima poražen. On i Radek Štjepanek izgubili su u finalu turnira u Adelejdu 2007. godine, dok su Đoković i Karlos Gomez-Erera poraženi u finalu turnira na Majorci.

Što se tiče US Opena, gdje će Đoković i Sabalenka debitovati, Đoković je u ovoj konkurenciji na Flašing Medouzu nastupio samo dva puta. Prvi njegov nastup je bio 2006. godine, kada su Đoković i Džimi Vang eliminisani u prvom kolu od strane Tomasa Johansona i Roberta Lindšteta, dok je prošle sezone takođe zaustavljen na prvoj prepreci u paru sa Olgom Danilović.

Jasno je da dubl nikada nije bio Novakov prioritet, ali ko zna, možda bi u ovoj fazi karijere mogao da nas počasti sa još malo tenisa. To može biti nova strategija za produžetak karijere, pošto su dueli u paru manje zahtjevni od onih u pojedinačnoj konkurenciji.

Tagovi

Arina Sabalenka Novak Đoković

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