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"Najteže je sa Novakom": Zvereva pitali za Sinera, Alkaraza, Federera i Nadala, on ponavljao samo jedno ime

"Najteže je sa Novakom": Zvereva pitali za Sinera, Alkaraza, Federera i Nadala, on ponavljao samo jedno ime

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković, pa mnogo mjesta prazno. To će vam reći Saša Zverev.

Saša Zverev najteže je igrati protiv Novaka Izvor: EPA/TOLGA AKMEN/Profimedia/Peter van den Berg/ISI Photos / Alamy

Saša Zverev je ove sezone konačno uspio. Osvojio je konačno svoj prvi grend slem i pokušava nekako da se približi prvom mjestu na ATP listi. Iako sada daje sve od sebe da sustigne Karlosa Alkaraza i Janika Sinera na vrhu, on je istakao da mu je najveći rival ipak Novak Đoković.

U emisiji "Knosi" na njemačkoj televiziji uporedio je sve najbolje igrače sa kojima je igrao i jasno rekao da mu je najteže bilo protiv Novaka koga je uspio čak i da dobije pet puta. Ipak nije slučajno izgubio devet puta.

"Najteži protivnik mi je uvijek bio Novak Đoković. Uvijek smo imali dobre mečeve, uvijek dobre situacije. Jeste me više pobjeđivao, ali on je sve više pobeđivao.", istakao je Nemac koji je nedavno osvojio Rolan Garos, a možda i bitnija mu je bila pobjeda nad Novakom Đokovićem na Olimpijskim igrama u Tokiju u polufinalu.

Sa Rodžerom znao, Rafu provalio

Od svih najvećih tenisera ikada sa Rodžerom Federerom ima pozitivan skor. Pobijedio ga je četiri puta, dok je tri puta poražen. Ipak imao je odgovor na njegovu igru.

"Dobar mi je bilans, mada sam i od njega dosta gubio i bilo je dana kada nisam mogao da ga pobijedim. Ali Rodžer je igrao brzo, a ja sam mogao da igram još brže. To mu se nije dopadalo, znao sam. Imao sam dobru taktiku protiv njega i znao sam da je iskoristim. Zato sam ga više puta pobijedio nego izgubio", istakao je Zverev pa se osvrnuo na prvh pet mečeva sa Rafaelom 

"Tada je bio previše fizički jak za mene. Uvijek smo imali izjednačene mečeve, ali bih se ja umorio. To se promijenilo kada sam ja imao 23-24 godine. Od tada sam ga ja više pobjeđivao", naglasio je. 

Na kraju je otkrio i kako mu je da igra sa novom gardom, Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom. 

"Više volim da igram protiv Karlosa nego protiv Janika – ne krije.- Na početku sam lakše izlazio na kraj sa Sinerom, ali sada imam deset uzastopnih poraza. Mnogo je unaprijedio igru, veoma je konstantan i ništa ne poklanja. Volim protiv Karlosa da igram. Ponekad pobijedim, ponekad izgubim, ali partije su uvijek nevjerovatne. Tako je bilo i zimus na Australijan openu kada me je savladao poslije 5,5 časova, ali je bilo veoma zabavno", naglasio je.

Tagovi

Aleksandar Zverev Novak Đoković Tenis

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