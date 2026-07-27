"Crveno-plavi" započeli pripreme za novu sezonu. Kompletiran igrački kadar, zakazane jake provjere te najavljen povratak na evropsku scenu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Prozivkom i prvim treningom u dvorani "Borik", Rukometni klub Borac m:tel zvanično je započeo pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Šef stručnog štaba Mirko Mikić na raspolaganju trenutno ima 20 rukometaša, a ekipa je već u prvim danima priprema dobila jasne konture i visoko postavljene takmičarske ciljeve.

Igrački kadar je u velikoj mjeri definisan znatno ranije nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Uprava i stručni štab završili su ključni dio posla već do polovine juna, čime su stvoreni svi preduslovi za miran i sistematski rad tokom ljetnog perioda.

Na prvoj prozivci našlo se 20 rukometaša, dok je opravdano odsutan bio Nikola Ivanović, koji je dobio kratko pošteđenje zbog vjenčanja. Njegovim priključivanjem timu, Borac će brojati ukupno 21 igrača u trenažnom procesu.

Prvi put igrački kadar kompletiran "na vrijeme"

Vidi opis Mirko Mikić ozvaničio početak priprema RK Borca: Spoj mladosti i iskustva za napad na sve trofeje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 8 8 / 8

Igrački kadar zvanično je pojačan potpisom ugovora sa talentovanim Kostom Stevandićem, mladićem rođenim u Prijedoru koji važi za jednog od najperspektivnijih bekova svoje generacije. Pored njega, klub nastavlja dosljedno sprovoditi klupsku politiku oslanjanja na sopstveni pogon i povratak igrača poniklih u Borcu - "crveno-plavi" dres ponovo oblače Luka i Milenko Rožić.

"Na moje veliko zadovoljstvo, ove godine imamo sjajan spoj mladosti i iskustva. Vratili su nam se Luka i Milenko Rožić, čime nastavljamo trend očuvanja identiteta Borca i povratka naše djece. Uz iskusne igrače poput Grahovca i Vranješa, mladi momci će imati od koga da uče i da stasavaju na pravi način", istakao je Mikić.

Spisak novajlija kompletiraju Danijel Tubin, reprezentativac Srbije porijeklom iz Kozarske Dubice, te Armin Bulić, jedan od najtalentovanijih srednjih bekova u regionu. Tubin zbog administrativnih formalnosti neće nastupati na predstojećem reprezentativnom turniru u Beogradu, pa će nakon početnog treninga dobiti par dana predaha prije punog uključenja u rad.

Kompletan trenažni proces odradiće se na domaćem terenu u Banjaluci - uz kombinaciju rada u dvorani "Borik", teretani i na Gradskom stadionu. Ipak, takmičarska forma brusiće se kroz šest jakih kontrolnih utakmica protiv renomiranih rivala iz okruženja.

Borac očekuje mini-turneja u Srbiji gdje će odmjeriti snage protiv Šamota (Aranđelovac), Dinama (Pančevo) i Metaloplastike (Šabac). Nakon toga, slijede okršaji sa hrvatskim predstavnicima Moslavinom i Spačvom iz Vinkovaca te slovenačkim Grosupljem.

Trener Mikić naglašava da je svjesno izabran koncept odmeravanja snaga isključivo sa rivalima van granica BiH kako bi ekipa osjetila drugačiji, brži i moderniji rukometni stil te spremno dočekala evropske izazove.

Čvrsta odbrana i brži, kreativniji napad

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Što se tiče same koncepcije igre, stručni štab neće odustajati od svojih prepoznatljivih odrambenih postulata, ali su za novu sezonu najavljene i određene taktičke modifikacije u fazi napada.

Defanziva ostaje zaštitni znak Borca - insistiraće se na agresivnom, čvrstom bloku i brzoj tranziciji preko krilnih pozicija. Međutim, analiza prošle sezone pokazala je da je preveliki oslonac na "1 na 1" igru u napadu fizički iscrpljivao ekipu u samoj završnici takmičenja. Stoga će u predstojećem periodu težište biti na tečnijim kolektivnim akcijama i većoj kreativnosti.

Ciljevi RK Borac u narednoj sezoni su potpuno jasni i najviši mogući. Na domaćoj sceni napada se svaka pobjeda i svi raspoloživi trofeji, dok se u Evropi priželjkuje značajan rezultat nakon prošlogodišnje pauze.

"Kada se pogleda roster i sve ono što smo radili, prvi put otkako sam ja trener na vrijeme smo napravili ekipu, mislim da je svima jasno koji su ciljevi. Želja nam je da na svakoj utakmici idemo na pobjedu, da napadnemo sva domaća takmičenja. Tu imamo maksimalne ambicije. Moj lični cilj, ono što ću tražiti od igrača, s obzirom na to da smo prošle sezone pauzirali u Evropi, a zaista imamo želju i motiv da pokušamo tu da napravimo dobar rezultat. Mislim da će dvorana biti ispunjena, da će nas ljudi podržati. Zaželjeli smo se evropskih utakmica”, poručio je Mikić.

Poseban akcenat stavljen je na dalji napredak mladih igrača (među kojima su momci rođeni 2005, 2008. i 2009. godine). Nakon što su u drugom dijelu prošle sezone iskoristili svoju šansu, od njih se očekuje da u novoj sezoni naprave dodatni igrački iskorak i postanu nosioci igre banjalučkog velikana.