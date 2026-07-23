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Ministar pravde: Zatražićemo izjašnjenje Osnovnog suda o navodima RK Borac!

Ministar pravde: Zatražićemo izjašnjenje Osnovnog suda o navodima RK Borac!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Mninistar pravde RS Goran Selak potvrdio je da je zaprimljena predstavka Rukometnog kluba Borac.

Ministarstvo pravde primilo dopis RK Borac Izvor: MONDO

Ministarstvo pravde Repoublike Srpske dobilo je dopis Rukometnog kluba Borac u kojem se traži nadzor i monitoring nad sudskim postupkom koji se vodi pred Osnovnim sudom u Banjaluci.

To je potvrdio ministar pravde Goran Selak i istakao da će ministarstvo učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti.

"Predstavka Rukometnog kluba Borac dostavljena je Ministarstvu pravde Republike Srpske.

U skladu sa zakonom i ovlašćenjima Ministarstva, zatražićemo izjašnjenje Osnovnog suda u Banjoj Luci o navodima iz predstavke, nakon čega ćemo preduzeti sve radnje koje su u našoj nadležnosti.

Institucije su dužne da postupaju zakonito, nepristrasno i u interesu zaštite prava svih strana", napisao je Selak na Tviteru.

Rukometni klub Borac m:tel uputio je u srijedu hitan zahtjev Ministarstvu pravde Republike Srpske za uspostavljanje nadzora i monitoringa nad višegodišnjim sudskim postupkom koji se vodi pred Osnovnim sudom u Banjaluci.

Riječ je o postupku u kojem RK Borac m:tel, kao tužilac, pred sudom brani svoju imovinu od tuženih Nebojše Torbice i Krajinapetrol a.d. Banjaluka. Postupak traje već nekoliko godina, a kako se bliži kraj, iz kluba upozoravaju na nepravilnosti koje, kako navode, ugrožavaju pravičnost suđenja.

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