Đoković saznao kad izlazi na teren u Sinsinatiju: Dosta čudna odluka organizatora

Novak Đoković saznao je i kada će odigrati meč drugog kola protiv Tijaga Agustina Tirantea, biće to oko 19 časova po našem vremenu.

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Novak Đoković saznao je i kada će izaći na teren na turniru u Sinsinatiju. Slobodan je u prvom kolu Mastersa, a u drugom će igrati protiv Tijaga Agustina Tirantea (Argentina) i njihov meč je drugi na Centralnom terenu.

Prvo će igrati Amanda Anisimova (Amerika) i Zejnep Sonmez (Turska) i odmah poslije njih izlaze Srbin i Argentinac. Program počinje u 17 časova po našem vremenu, što je 11 sati po lokalnom. Dakle, Novak će oko 19 časova na teren, oko 13h po lokalnom, što znači da će igrati po najvećoj vrućini. Biće to njihov prvi međusobni okršaj. Ujedno i prvi Novakov meč još od 2023. kada je osvojio turnir pobjedom protiv Karlosa Alkaraza.

Zanimljivo je i da će u večernjem terminu igrati Saša Zverev (Njemačka) i Kameron Nori (Britanija), oko 21h po lokalnom vremenu. Sutra će na teren i još jedan srpski teniser - Miomir Kecmanović. On igra na drugom po veličini stadionu u kompleksu protiv sedmog nosioca Flavija Kobolija i biće to njihov četvrti meč.