logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković saznao kad izlazi na teren u Sinsinatiju: Dosta čudna odluka organizatora

Đoković saznao kad izlazi na teren u Sinsinatiju: Dosta čudna odluka organizatora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković saznao je i kada će odigrati meč drugog kola protiv Tijaga Agustina Tirantea, biće to oko 19 časova po našem vremenu.

Novak Đoković igra u 19 časova u Sinsinatiju Izvor: Profimedia/Peter van den Berg/ISI Photos / Alamy

Novak Đoković saznao je i kada će izaći na teren na turniru u Sinsinatiju. Slobodan je u prvom kolu Mastersa, a u drugom će igrati protiv Tijaga Agustina Tirantea (Argentina) i njihov meč je drugi na Centralnom terenu.

Prvo će igrati Amanda Anisimova (Amerika) i Zejnep Sonmez (Turska) i odmah poslije njih izlaze Srbin i Argentinac. Program počinje u 17 časova po našem vremenu, što je 11 sati po lokalnom. Dakle, Novak će oko 19 časova na teren, oko 13h po lokalnom, što znači da će igrati po najvećoj vrućini. Biće to njihov prvi međusobni okršaj. Ujedno i prvi Novakov meč još od 2023. kada je osvojio turnir pobjedom protiv Karlosa Alkaraza.

Zanimljivo je i da će u večernjem terminu igrati Saša Zverev (Njemačka) i Kameron Nori (Britanija), oko 21h po lokalnom vremenu. Sutra će na teren i još jedan srpski teniser - Miomir Kecmanović. On igra na drugom po veličini stadionu u kompleksu protiv sedmog nosioca Flavija Kobolija i biće to njihov četvrti meč.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Sinsinati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC