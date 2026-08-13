Novak Đoković zaigrao kolo sa teniskim ocem i legendom odbojke (VIDEO)

Novak Đoković napravio je pravi šou u Crnoj Gori pa je tako objavio i snimak na kom se vidi kako igra kolo sa Marijanom Vajdom i Ivanom Miljkovićem.

Izvor: Instagram/Djoker Nole

Novak Đoković je snimio dokumentarac koji će zvanično da bude predstavljen svima 20. avgusta na "Amazonu". Prije toga je organizovao dvije premijere, prvo u Njujorku, pa onda i u Crnoj Gori i baš je u komšiluku napravio pravi šou.

Bilo je preko 200 zvanica na žičari Kotor-Lovćen i onda je uslijedila zabava po završetku promocije tog dokumentarnog filma. Pjevali su tamo i Vlado Georgijev i Nigor, a jedan veoma zanimljiv momenat sa svima je podijelio upravo srpski teniser na svojim društvenim mrežama.

Vidi se momenat kada zajedno igraju kolo, a odmah pored njega je i njegov "teniski otac" Marijan Vajda koji je došao iz Slovačke da pruži podršku Noletu. Blizu njih je bio i legendarni srpski odbojkaš Ivan Miljković koji je takođe igrao kolo.

Od poznatih ličnosti pored spomenutih bili su i Vlade i Ana Divac, Nemanja Nedović sa suprugom Minom, Tadija Dragićević, Viktor Troicki, Uroš Medić, Stevan Jovetić, kao i članovi porodice Đoković, od supruge Jelene, roditelja Srđana i Dijane, brata Marka...

Šta čeka Đokovića u Sinsinatiju?

Pogledajte 00:10 Novak Đoković igra kolo Izvor: Instagram/Djoker Nole Izvor: Instagram/Djoker Nole

Pravo iz Crne Gore je Đoković otišao u Ameriku gdje će učestvovati na turniru u Sinsinatiju. Tamo ga čeka paklen žrijeb. Nema Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, ali ni sreća nije bila na njegovoj strani.

Novakov projektovani žrijeb izgleda ovako:

1. kolo - slobodan

2. kolo - Tirante/Čoinski

3. kolo - Drejper/Arnaldi

osmina finala - Menšik/Darderi

četvrtfinale - De Minor/Lehečka/Fis

polufinale - Zverev/Hodar/Koboli

finale - Alijasim/Medvedev/Fonseka/Šelton

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:14 Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado Izvor: X/José Morgado

(MONDO)