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Novak Đoković zaigrao kolo sa teniskim ocem i legendom odbojke (VIDEO)

Novak Đoković zaigrao kolo sa teniskim ocem i legendom odbojke (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković napravio je pravi šou u Crnoj Gori pa je tako objavio i snimak na kom se vidi kako igra kolo sa Marijanom Vajdom i Ivanom Miljkovićem.

novak djokovic igrao kolo sa vajdom i miljkovicem Izvor: Instagram/Djoker Nole

Novak Đoković je snimio dokumentarac koji će zvanično da bude predstavljen svima 20. avgusta na "Amazonu". Prije toga je organizovao dvije premijere, prvo u Njujorku, pa onda i u Crnoj Gori i baš je u komšiluku napravio pravi šou.

Bilo je preko 200 zvanica na žičari Kotor-Lovćen i onda je uslijedila zabava po završetku promocije tog dokumentarnog filma. Pjevali su tamo i Vlado Georgijev i Nigor, a jedan veoma zanimljiv momenat sa svima je podijelio upravo srpski teniser na svojim društvenim mrežama.

Vidi se momenat kada zajedno igraju kolo, a odmah pored njega je i njegov "teniski otac" Marijan Vajda koji je došao iz Slovačke da pruži podršku Noletu. Blizu njih je bio i legendarni srpski odbojkaš Ivan Miljković koji je takođe igrao kolo.

Od poznatih ličnosti pored spomenutih bili su i Vlade i Ana Divac, Nemanja Nedović sa suprugom Minom, Tadija Dragićević, Viktor Troicki, Uroš Medić, Stevan Jovetić, kao i članovi porodice Đoković, od supruge Jelene, roditelja Srđana i Dijane, brata Marka...

Šta čeka Đokovića u Sinsinatiju?

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Novak Đoković igra kolo
Izvor: Instagram/Djoker Nole
Izvor: Instagram/Djoker Nole

Pravo iz Crne Gore je Đoković otišao u Ameriku gdje će učestvovati na turniru u Sinsinatiju. Tamo ga čeka paklen žrijeb. Nema Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, ali ni sreća nije bila na njegovoj strani.

Novakov projektovani žrijeb izgleda ovako:

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Tirante/Čoinski
  • 3. kolo - Drejper/Arnaldi
  • osmina finala - Menšik/Darderi
  • četvrtfinale - De Minor/Lehečka/Fis
  • polufinale - Zverev/Hodar/Koboli
  • finale - Alijasim/Medvedev/Fonseka/Šelton

BONUS VIDEO:

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Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu
Izvor: X/José Morgado
Izvor: X/José Morgado

(MONDO)

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