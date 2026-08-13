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Milan Vukotić: "Hetafe? Partizan tu nema šta da izgubi"

Milan Vukotić: "Hetafe? Partizan tu nema šta da izgubi"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Milan Vukotić analizirao je igru Partizana, pobjedu protiv Tobola i narednog rivala ekipu Hetafea koja čeka srpski klub.

vukotic partizan nema sta da izgubi protiv hetafea Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je prošao u plej-of Lige konferencija. Pobedio je Tobol i u revanšu u Kazahstanu i to poslije preokreta (2:1). Sa duplom pobjedom je zakazao okršaj sa Hetafeom i stigao do posljednjeg stepenika pred grupnu fazu Lige konferencija. O tome je pričao Milan Vukotić poslije meča, nezadovoljan je i on načinom na koji je ekipa odigrala prvo poluvrijeme.

"Nije bilo da kažem kako smo zamišljali prvo poluvrijeme. Oni su se digli sa dva špica gore ofanzivni su bili, dva visoka napadača imaju, nismo bili kako treba. Sve u svemu pobjeda, to je ono što nam znači. Putovali smo pet i nešto sati, tri sata vremenske razlike, vidite i teren, visoka je trava, trebalo je privići se na to. Pobjeda je bitna", rekao je Vukotić za "Arenu sport".

Saša Ilić je na poluvremenu napravio tri izmjene i uveo Zekovića, Žea i Zubairua umjesto Alilovića, Kojzeka i Trifunovića.

"Bila je zanimljiva i otvorena utakmica ,dosta šansi na obje strane, mi nismo bili dobri u prvom dijelu, ali poslije izmjena i svega je drugo bilo bolje. Izmjene su riješile meč, sve u svemu je dobro. Svaki igrač nam je bitan, kao što je večeras bilo svako treba da pruži maksimum."

Za grupnu fazu evropskog takmičenja Partizan će igrati protiv Hetafea, teže od toga teško da je moglo. Vukotić vjeruje u saigrače i uspjeh.

"Iskreno, mi igrači nismo previše gledali tim, ne znamo kakva je ekipa. Igraju u Španiji, sigurno igraju lijep fudbal, dobri su tehničari. Mi nemamo šta da izgubimo. Idemo da dobijemo oba meča ako je moguće i da uđemo u Ligu konferencija", zaključio je Vukotić.

BONUS VIDEO:

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00:30
Grobari pozdravljaju fudbalere Partizana na poluvremenu protiv Tobola
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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