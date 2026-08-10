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Na Gradski stadion stigao nekadašnji reprezentativac: Nigerijac potpisao za Borac 3

Na Gradski stadion stigao nekadašnji reprezentativac: Nigerijac potpisao za Borac

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Banjalučki Borac potvrdio je dolazak nigerijskog veziste Andersona Esitija (32).

Anderson Esiti Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Iskusni vezni fudbaler iz Nigerije Anderson Esiti (32), koji ima i belgijskog državljanstvo, novi je član banjalučkog Borca.

Fudbaler koji se najbolje snalazi na poziciji zadnjeg veznog u Banjaluku stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa mađarskim Diosđerom. Prethodno je u Mađarskoj bio član i Ferencvaroša i Zalegeršega. Ugovor je potpisan na dvije godine.

Najveći trag ostavio je u belgijskom Gentu, gdje je igrao u periodu od 2016. do 2019. godine, a nosio je i dres grčkog PAOK-a i turskog Gectepea (pozajmica). Prvi klubovi u Evropi bili su mu u Portugalu, i to Leišoeš i Eštoril.

Svojevremeno je upisao i tri nastupa za reprezentaciju Nigerije.

Pogledajte kako ga je predstavio banjalučki klub.

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Tagovi

FK Borac Anderson Esiti transferi

Komentari 3

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BL

Pare ulagati u sportski centar na Hisetama, i obavezno napraviti pored vjestacke trave i jedan teren sa prirosnom travom! Dok ne budemo imali 3 minimum pomocna terena, ne moze se smatrari ozbiljnim klubom..

BL

Staro, istrošeno, sporo!? Trebali ste nekog afrija ali mladjeg, živjeg i manjeg skolijeg povredama! Nisu svi profesionalci kao Miloš Jojić, pogotovo ovi preko 30 g.

Mnk

@BL takav igrac kosta 20+mioijona evrica

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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