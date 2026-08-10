Na Gradski stadion stigao nekadašnji reprezentativac: Nigerijac potpisao za Borac

Banjalučki Borac potvrdio je dolazak nigerijskog veziste Andersona Esitija (32).

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Iskusni vezni fudbaler iz Nigerije Anderson Esiti (32), koji ima i belgijskog državljanstvo, novi je član banjalučkog Borca.

Fudbaler koji se najbolje snalazi na poziciji zadnjeg veznog u Banjaluku stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa mađarskim Diosđerom. Prethodno je u Mađarskoj bio član i Ferencvaroša i Zalegeršega. Ugovor je potpisan na dvije godine.

Najveći trag ostavio je u belgijskom Gentu, gdje je igrao u periodu od 2016. do 2019. godine, a nosio je i dres grčkog PAOK-a i turskog Gectepea (pozajmica). Prvi klubovi u Evropi bili su mu u Portugalu, i to Leišoeš i Eštoril.

Svojevremeno je upisao i tri nastupa za reprezentaciju Nigerije.

Pogledajte kako ga je predstavio banjalučki klub.