Samo 20 zemalja stalo uz Infantina poslije skandala: Brane ga Butan, Mauritanija, Džibuti

Đani Infantino je dobio podršku od 20 zemalja, kreće sa Argentinom, a nastavlja se sa Butanom, Mauritanijom...
Đani Infantino je na udaru zbog skandala i pokušaja prodaje Svjetskog prvenstva u fudbalu. Mnoge zemlje su se udružile sa željom da ga smijene sa mjesta predsjednika FIFA, ali i on radi na tome da dobije podršku od drugih zemalja.
Tako je već krenuo sa "lobiranjem" i za sada je dobio podršku od zemalja članica. Ima ukupno 211 zemalja članica i za sada je samo 20 stalo iza Infantina. Kada vidite njihova imena, biće vam jasno zašto stvari ne idu željenim tokom.
Infantino je u velikom problemu i djeluje, bar u ovom momentu, da će teško da se spasi na izborima u martu naredne godine. Ovo je spisak zemalja koje su javno stale uz njega:
- Argentina
- Maroko
- Katar
- DR Kongo
- Meksiko
- Džibuti
- Ujedinjeni Arapski Emirati
- Mauritanija
- Kuvajt
- Niger
- Šri Lanka
- Indonezija
- Liban
- Butan
- Mongolija
- Filipini
- Egipat
- Gambija
- Paragvaj
- Bangladeš