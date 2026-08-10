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Samo 20 zemalja stalo uz Infantina poslije skandala: Brane ga Butan, Mauritanija, Džibuti

Samo 20 zemalja stalo uz Infantina poslije skandala: Brane ga Butan, Mauritanija, Džibuti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Đani Infantino je dobio podršku od 20 zemalja, kreće sa Argentinom, a nastavlja se sa Butanom, Mauritanijom...

Samo 20 zemalja uz Đanija Infantina Izvor: MN PRESS

Đani Infantino je na udaru zbog skandala i pokušaja prodaje Svjetskog prvenstva u fudbalu. Mnoge zemlje su se udružile sa željom da ga smijene sa mjesta predsjednika FIFA, ali i on radi na tome da dobije podršku od drugih zemalja.

Tako je već krenuo sa "lobiranjem" i za sada je dobio podršku od zemalja članica. Ima ukupno 211 zemalja članica i za sada je samo 20 stalo iza Infantina. Kada vidite njihova imena, biće vam jasno zašto stvari ne idu željenim tokom.

Infantino je u velikom problemu i djeluje, bar u ovom momentu, da će teško da se spasi na izborima u martu naredne godine. Ovo je spisak zemalja koje su javno stale uz njega:

  • Argentina
  • Maroko
  • Katar
  • DR Kongo
  • Meksiko
  • Džibuti
  • Ujedinjeni Arapski Emirati
  • Mauritanija
  • Kuvajt
  • Niger
  • Šri Lanka
  • Indonezija
  • Liban
  • Butan
  • Mongolija
  • Filipini
  • Egipat
  • Gambija
  • Paragvaj
  • Bangladeš

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Tagovi

Đani Infantino FIFA

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