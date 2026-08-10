Samo 20 zemalja stalo uz Infantina poslije skandala: Brane ga Butan, Mauritanija, Džibuti

Đani Infantino je dobio podršku od 20 zemalja, kreće sa Argentinom, a nastavlja se sa Butanom, Mauritanijom...

Izvor: MN PRESS

Đani Infantino je na udaru zbog skandala i pokušaja prodaje Svjetskog prvenstva u fudbalu. Mnoge zemlje su se udružile sa željom da ga smijene sa mjesta predsjednika FIFA, ali i on radi na tome da dobije podršku od drugih zemalja.

Tako je već krenuo sa "lobiranjem" i za sada je dobio podršku od zemalja članica. Ima ukupno 211 zemalja članica i za sada je samo 20 stalo iza Infantina. Kada vidite njihova imena, biće vam jasno zašto stvari ne idu željenim tokom.

Infantino je u velikom problemu i djeluje, bar u ovom momentu, da će teško da se spasi na izborima u martu naredne godine. Ovo je spisak zemalja koje su javno stale uz njega: