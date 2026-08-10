Stanković ima jaka leđa, ali vrijeme je da ih i drugi podmetnu: Zvezdino rješenje za Hapoel ima ime - Derik Lukasen

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković "kladio se" na Derika Lukasena, koji će u beogradskom revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe morati da dokaže da je fudbaler zbog kojeg vrijedi rizikovati.

Izvor: Youtube/FK Crvena zvezda/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak (20.00) protiv Hapoel Ber Ševe igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon minimalnog poraza (0:1) na neutralnom terenu u Mađarskoj, tim Dejana Stankovića će pred svojim navijačima pokušati da napravi preokret i stigne do plej-ofa. Važnu ulogu u timu trebalo bi da ima Derik Lukasen (31), najnovije pojačanje Zvezde i po mišljenju mnogih glavni krivac za gol Izraelaca u prvom meču.

Tada su loše reagovali golman Mateuš i štoper Lukasen, a nakon njihovog nesporazuma Hapoel je dobio zicer koji je uspeo da pretvori u pobedonosni gol - iako je Zvezda bila barem ravnopravan rival na meču. Dejan Stanković je nakon meča više puta stao u zaštitu Derika Lukasena, a još jednom će se zauzeti za Lukasena i u utorak, kada reprezentativca Gane izabere za startnu postavu.

To je, čini se iz ove perspektive, logičan slijed događaja. Dejan Stanković je još u Mađarskoj najavio da bi Derik Lukasen mogao u Beogradu da mu donese veliku korist, pa će u utorak uveče samo potvrditi koliko vjeruje u fudbalera koji je prije nekoliko nedjelja igrao na Mundijalu.

Šta je Stanković govorio o Lukasenu?

Izvor: MN PRESS

Stanković je odlučio da Derik Lukasen za Crvenu zvezdu debituje u jednom od najbitnijih mečeva sezone, nakon samo nekoliko treninga sa ostatkom ekipe. Vjerovao je kvalitetima i iskustvu defanzivca rođenog u Amsterdamu, pa ga zatim odmorio na meču protiv Novog Pazara - što je bio jasan signal da će igrati i u revanšu.

"Dobio je dosta duela jedan na jedan, na otvorenom prostoru. Ovo mu je prva utakmica poslije Svjetskog prvenstva. Mislim da ću ga dobiti boljeg u revanšu. To je sigurno. Fenomenalan, dobar igrač, iskusan, na ovom nivou je već igrao. Da mu fali neki minut, da. Da li sam reskirao? Moguće. Opet bih to uradio, znam da ću ga dobiti spremnijeg u revanšu. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada nego zato što mi taj igrač treba. Mislim da će napraviti razliku u revanšu", rekao je Dejan Stanković.

Bilo je očigledno da Stanković sa Lukasenom koji je smiren na lopti i dobar u njenoj distribuciji želi da "razbija" presing protivnika, koji je odlično znao kako da napadne Crvenu zvezdu već u izgradnji napada. Slično će Hapoel pokušavati i u Beogradu, kada će Lukasen - barem po onom što je najavio trener - biti potreban ekipi da iznosi loptu i pokreće napade.

Na prvom meču Lukasen je procentualno imao najviše tačnih dodavanja među fudbalerima Zvezde, najviše dobijenih duela i najviše osvojenih lopti. Znači, sve je bilo tu - osim greške koja je dovela do gola Hapoela, za koju je podjednako kriv i golman Mateuš. Ako u Beogradu bude bolji ili je prava riječ - sigurniji, fudbaleri Hapoela mogli bi da "ispadaju" iz igre dok ga pritiskaju i samim tim otvaraju prostor iza svojih leđa.

Kako Lukasen može da vrati Stankoviću?

Vidi opis Stanković ima jaka leđa, ali vrijeme je da ih i drugi podmetnu: Zvezdino rješenje za Hapoel ima ime - Derik Lukasen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Početak sezone Crvene zvezde rezultatski je bio perfektan sve do gostovanja u Mađarskoj, ali su se i na prethodnim mečevima vidjeli defanzivni problemi. Rješenje za njih mora da bude Derik Lukasen - to se više ne dovodi u pitanje. Zvezda je dugo razmišljala o štoperu koji će stići kao pojačanje, zatim Lukasena sačekala dok je igrao na Svjetskom prvenstvu, pa mu "progledala kroz prste" i kada je propuštao pripremni period zbog obaveza u nacionalnom timu i odmora od njih. Sada je došlo vrijeme da uzvrati povjerenje.

Iskusni štoper moraće da bude najbitniji dio Zvezdine odbrane protiv Hapoela. Eventualni gol Izraelaca će značajno otežati posao crveno-bijelima, dok bi posljednja linija odbrane mogla da ima presudnu ulogu i pokretanju akcija. Uostalom, u Mađarskoj smo vidjeli kako je Zvezda nekoliko puta uspijevala da preskakanjem veznog reda pokrene akcije koje su mogle da dovedu do gola.

Sa druge strane, Derik Lukasen će revanš u Beogradu igrati i da bi se "odužio" treneru Dejanu Stankoviću za povjerenje koje mu je ukazano čim je stigao u klub. Rodrigao nije ni licenciran za evropske mečeve, a Miloš Veljković, Stefan Gudelj i Frenklin Tebo Učena nisu dobili šansu jer je Zvezdin trener odlučio da se "opkladi" na reprezentativca Gane. I sada su obojica u istoj poziciji - čeka ih jako loš tretman u javnosti ako Lukasen ne opravda Stankovićevo povjerenje.

Zvezdin trener je preuzeo na sebe sav teret aktuelnog trenutka i pritiska, govorio je o svojim leđima koja mogu sve to da izdrže i o "svom četvrtom pokušaju da uđe u Ligu šampiona". Ipak, u Ligu šampiona ne ulazi Stanković, već Crvena zvezda i moraće svi u timu da preuzmu na sebe taj teret. On nije samo trenerov.